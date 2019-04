”Ju snabbare jag kommer i mål desto tidigare börjar sommarlovet” – Krista Pärmäkoski suverän i FM-tremilen

Guldkampen i damernas FM-tremil blev aldrig spännande. Krista Pärmäkoski gav inte konkurrenterna någon chans och var solklar etta. Jag planerade att gå ut snabbt och sedan se hur det skulle hålla, säger Pärmäkoski efter segern.

Precis som 2017 och 2018 var det Krista Pärmäkoski som fick kliva högst upp på prispallen då damerna tävlade om FM-medaljer på 30 kilometer. Dagens lopp i fristil med intervallstart i Övertorneå blev en uppvisning av Finlands främsta åkare.

– Jag gjorde en bra insats. Jag planerade att gå ut snabbt och sedan se hur det skulle hålla. Det var också ett före som passade mig. Jag tänkte att ju snabbare jag kommer i mål desto tidigare börjar sommarlovet, säger Pärmäkoski till Yle efter segern.

Att Pärmäkoski startade snabbt såg man redan vid den första mellantiden där hon tog ledningen och släppte sedan aldrig greppet om guldet.

Pärmäkoski hade ett helt annat driv i sin åkning och ledningen växte snabbt. 40 sekunder vid sex kilometer och 1.18 halvvägs in i loppet.

Krista Pärmäkoski. Krista Pärmäkoski Bild: Lehtikuva

Tog det lugnt på slutet

Efter 30 körda kilometer gick Pärmäkoski i mål som solklar vinnare med en marginal på nästan en och en halv minut ner till silvermedaljören Laura Mononen.

– Jag visste vad marginalen var och på slutet började jag ta det lite lugnare och njöt av åkningen. Jag är ganska så trött efter en lång och tung säsong. Det har varit en jämna insatser, det har inte varit någon katastrof men utan toppar, säger Pärmäkoski

Mononen låg på bronsplats i början av loppet men på den andra halvan skruvade hon upp tempot och passerade Kerttu Niskanen. Mononen besegrade till slut Niskanen med 20 sekunder i silverkampen.

– Jag försökte hålla ganska så jämn fart och jag tror att det lyckades. På slutet kom jag i kapp Piippo, Roponen och Matintalo och det hjälpte mycket. Det har varit en helt okej säsong för mig, säger Mononen.

För IF Femmans Linnea Henriksson fortsatte den starka våren. Henriksson gjorde ett bra lopp och var bästa FSS-åkare på 16:e plats. Henriksson förlorade med nio minuter till dagens vinnare Krista Pärmäkoski.

Resultat, 30 km (f):

1. Krista Pärmäkoski 1.11.11,8

2. Laura Mononen +1.28,9

3. Kerttu Niskanen +1.49,2

4. Eveliina Piippo +2.40,2

5. Anne Kyllönen +2.48,6

6. Riitta-Liisa Roponen +3.55,5

--------------------

16. Linnea Henriksson IF Femman +9.02,4

29. Marie Sippus Vörå IF +11.11,4

38. Hanna Ray IK Falken +14.16,8

39. Josefin Sandvik IF Brahe +14.21,7

43. Maarit Korpi IF Åsarna

54. Jennifer Antell IF Femman +17.02,6

64. Anna-Kajsa Lall IF Femman +20.29,3

65. Fanny Storvall IF Åsarna +20.50,3

66. Annika Sjöström IF Brahe +23.15,0