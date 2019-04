Franske Bilal Hassani utmanar i Eurovisionen: "Det är en seger över alla som avskyr mig"

Den franske eurovisionsångaren Bilal Hassani är älskad men också ifrågasatt. Han har legat etta på hitlistorna med ‘Roi' – men på bara två veckor har han också fått 1 500 hatmeddelanden.

19-årige Bilal Hassani i Frankrike vann landets uttagning Destination Eurovision i januari.

Eftersom han är av marockanskt ursprung, undrar många hur det känns att uppträda i ett land som Israel, med tanke på konflikten mellan judar och palestinier.

– Eurovision Song Contest är en show där man inte ställer sig frågor om hur det står till politiskt i ditt land eller i mitt land, utan vi har kul tillsammans genom musiken, säger Bilal Hassani vars tävlingssång heter ‘Roi’, som betyder Kung.

Uppmanade Frankrike dra sig ur

Vissa kritiker har dock uppmanat Frankrike att dra sig ur tävlingen.

Pressen har rasat över satiriska kortfilmen ’12 points’ som var tänkt att sändas på israeliska Tv-bolaget Kan några dagar innan finalen. Filmen sågs som en attack mot Frankrike, som härjats av flera blodiga terroristattentat de senaste åren.

I satiren hängs nämligen landets kandidat ut – först som gay och senare blir han misstänkt för att vara terrorist.

Fransk TV har även gjort en dokumentärfilm om den populäre sångaren Bilal Hassanisom ska sändas i samband med finalen i Tel-Aviv. Här syns han på bild utan peruk. -Jag vill tacka min mamma. Jag är så tacksam, för alla har inte chansen att ha så öppna föräldrar, säger han. Dokumentär på fransk tv. Bild: Yle/Johan Tollgerdt

– Nu ska den satiriska filmen sändas efter finalen. Det känns skönt, säger Bilal som menar att det därmed blir mindre uppståndelse kring honom som person.

Superstjärna efter uttagningen

Första gången han syntes i tv var under The Voice Kids där han sjöng ‘Rise like a Phoenix’ av Conchita Wurst, tidigare Eurovisionsvinnare.

Sedan vinsten i den franska uttagningen i januari har Bilal Hassanis singel ‘Kung’ legat etta på de franska hitlistorna. Nu stormar hans nya singel ‘Avundsjuk’ upp på listorna och i slutet av april släpps debutalbumet ‘Kingdom’.

Hans Youtubekanal följs av 800 000 personer och han omtalas ideligen i de franska medierna. Bidraget ‘Roi’ har nästan 30 miljoner klickar på Youtube.

Massa hatmeddelanden

Efter vinsten i den franska uttagningen överöstes Bilal dock inte bara av hyllningar.

Han fick även 1 500 hot- och hatmeddelanden under bara de första veckorna.

Orsaken är att Bilal är gay och androgyn. På scen bär han en kvinnlig peruk med långt hår. Han väljer peruk efter humör.

– Hatmeddelandena har polisanmälts via Hbtq-organisationer. De har gjort ett beundransvärt arbete, kommenterar han.

Sångaren Bilal Hassani har fått 1 500 hot- och hatmeddelanden för att han är gay och androgyn. Allt är polisanmält. I Frankrike kan det ge 45 000 euro i böter. – Men jag bryr mig inte om idioterna, säger han. Bilal Hassani på presskonferens. Bild: Yle/Johan Tollgerdt

När jag frågar om enkäterna lett till några straff, svarar han att han inte hört nåt om det än så länge.

– Men förresten, jag bryr mig inte om idioter, säger han.

Kan ge stränga straff

Hot- och hatmeddelanden av det här slaget kan enligt fransk lag leda till sex års fängelse och 45 000 euro i böter.

– Vinsten i franska uttagningen är en seger över alla som avskyr mig, säger han.

Bidraget ‘Roi’ handlar om att förverkliga sig själv. Vågar man visa sitt rätta jag, känner man sig som en kung, lyder innebörden.

Sångtexten är självbiografisk.

– Jag är inte som andra pojkar. Jag bär ju till exempel peruk, betonar Bilal och tillägger att han säger högt vad han tycker och tänker.

Han är också stolt över sitt språk.

Jag tänker inte skriva musik som följer vissa koder eller matematiska formler. ― Bilal Hassani

– Det är ett sätt att visa att även jag ska ha rätten att finnas till.

Bilal har också fått kritik för att han blandar franska och engelska i sitt vinnarbidrag. Vissa menar att han enbart borde sjunga på franska i Tel-Aviv.

– Det är bra att vi älskar vårt franska språk. Men jag tänker inte skriva musik som följer vissa koder eller matematiska formler.

Många motgångar

Kanske har motgångarna bidragit till att extra många fransmän tagit honom till hjärtat.

– Som troende stödjer jag människor som mobbas och har det svårt i samhället, säger Nicole Real som arbetar för katolska hjälporganisationen Abbé Pierre.

Hon har kommit till presskonferensen som public-service kanalen France 2 håller.

– Man vill se Bilal Hassani krönas som kung efter alla svårigheter han upplevt, säger Eurovisionfanset Jean-Christophe Durand.

Förra året tävlade duon Madame Monsieur för Frankrike med låten ‘Mercy’.

– Finland gav oss 5 poäng då. Det uppskattade vi, säger paret.

Duon Madame Monsieur sjöng ‘Mercy’ i Eurovision i Lissabon. Den handlade om en flyktingflicka som överlevt en dramatisk flykt över Medelhavet. Nu har de skrivit Frankrikes vinnarlåt för andra året i rad: ‘Roi’ (Kung). – Bilal är en modig popsångare, säger de. Madame Monsieur utomhus. Bild: Yle/Johan Tollgerdt

Madame Monsieur har även skrivit årets vinnarlåt ‘Roi'.

– Bilal är en sångare som står för den han är. Det är modigt. Dessutom är han en tuff och modern 19-årig popartist, säger de.

Eurovision tokigt skojigt

Trots motgångarna säger Bilal Hassani själv att Eurovisionsäventyret är tokigt skojigt.

Sångaren är känd för att överraska när publiken minst anar det.

Står du på scen i Tel-Aviv med eller kanske rentav utan peruk?

-Med, svarar han. Men vilken peruk det blir får ni se den 18 maj.