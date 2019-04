Borgåbon Sarina Kettunen är med på slutrakan i The Voice of Finland: ”Jag psykar mig själv i 10 sekunder – sen går jag upp på scenen och ger allt”

Sarina Kettunen ser fram emot att ge allt på fredag, då hon tävlar om en semifinalplats i The Voice of Finland. Sarina Kettunen i Gamla stan i Borgå. Bild: Yle/Helena von Alfthan

Publiken, låtvalet, scenen och det att du hittar en trygghet i dig själv. Så förklarar Sarina Kettunen från Borgå orsakerna till att hon klarar av att sjunga för hundratusentals tv-tittare, utan att verka nervös.

- Stunderna innan jag ska upp på scenen har varit jättenervösa för mig. Men jag har märkt att jag tål pressen och att jag blir självsäker på scenen, säger Sarina Kettunen från Hammars i Borgå.

Hon stiger in på Yle Östnylands redaktion lika glad och energisk som hon framstår på tv. Sarina kommer från en tvåspråkig familj, men har svenska som modersmål.

"Alla känslor kom ut samtidigt"

Hon är Borgåtjejen som gjorde en fantastisk tolkning av låten Zombie av The Cranberries i knockoutfasen av tävlingen The Voice of Finland, där man letar efter en ny röst och talang.

- Det känns otroligt på alla nivåer, och lite chockerande. Aldrig hade jag trott att jag skulle gå så här långt.

Sarina gjorde en lite dystrare tolkning av Zombie, i stil med Bad Wolves version.

- Den dystra versionen gav en stark känsloladdning och kändes supercool. Då jag stod på scenen kändes det som om alla känslor jag bar på bara kom ut samtidigt.

Sarina har sjungit ända sedan hon var riktigt liten. Sarina Kettunen i Gamla stan i Borgå. Bild: Yle/Helena von Alfthan

"Verkligheten är totalt annorlunda"

Tänk dig en knockout med åtta tävlande, som alla har 90 sekunder på sig att ge järnet. Tänk dig endast fyra stolar, som alla åtta skulle vilja sitta på.

Någon vinner en stol, en annan förlorar en. Det är brutalt, och det är vinna eller försvinna som gäller.

De tävlande verkar ändå kolugna. Ingen river sig i håret i tv-rutan innan sitt uppträdande. Ingen svimmar där den sitter i soffan bland de andra deltagarna och bara väntar på sin egen tur.

Hur klarar man det?

- Verkligheten är totalt annorlunda än den ser ut. Men på något sätt måste man bara ta tio sekunder och psyka sig själv, att ”let's do this”, säger Sarina Kettunen.

"Det gäller att fejka"

Hon konstaterar att man helt enkelt inte har tid att vara nervös, även om man blir det medan de andra uppträder.

- Jag hade aldrig förr tänkt att jag skulle klara av det här. Det känns helt otroligt att den press och stress som tävlingen hämtar med sig på något sätt försvinner då det är min tur.

Hon skrattar ändå och konstaterar att alla tävlande är nervösa. Men som artist gäller det att dölja nervositeten.

- Det är "fake it till you make it" som gäller. Men publiken, scenen, låtvalet och tryggheten jag hittar i mig själv gör att jag klarar av att uppträda.

Sarina Kettunen i Gamla stan i Borgå. Bild: Yle/Helena von Alfthan

"Jag kände mig mogen nu"

Sarina Kettunen uppträdde inför publik redan i dagisåldern. Hon har medverkat i skolföreställningar och valde senare att satsa på musiken.

Hon är utbildad musiker från yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Hon har också utbildat sig vid Lärkkulla i Karis, och sjungit i olika uppsättningar på allvar sedan 2009.

Att hon valde att delta i The Voice of Finland just i år berodde närmast på att tidpunkten var den rätta.

- Jag hade tid för det här nu, och kände mig tillräckligt mogen för att tåla stressen som tävlingen för med sig. Och så ordnades den i Borgå.

"Det känns mer än underbart"

De inledande avsnitten, då endast rösten avgjorde om domarna ville ha en sångare i sitt team, bandades in på Konstfabriken i Borgå.

Alla fyra domare ville ha Sarina i sitt team, och hon valde Toni Wirtanen från Apulanta som coach eller tränare.

- Jag har fått mycket bra råd av honom och hela upplevelsen har varit en av de bästa i mitt liv, säger hon.

Under tävlingens gång har både Toni och de övriga domarna lovordat henne.

- Det känns helt sjukt bra att få så bra feedback av stora namn inom musikbranschen. Man blir helt ordlös, och det känns mer än underbart.

"Jag åker med inställningen att jag ger allt"

På onsdag åker Sarina mot Åbo för att förbereda sig inför fredagens liveshow. Hon får ännu inte avslöja vilken låt hon ska sjunga.

- Det är jättespännande och nervöst när man inte vet vad som kommer att hända. I de tidigare faserna har Toni Wirtanen valt vem som går vidare, men nu ska publiken också rösta.

Två av de fyra i laget går vidare till semifinal, en med publikröster och en som väljs av tränaren.

Sarina tycker att det ska bli roligt att se om de som sagt att de tycker om henne faktiskt kommer att rösta på henne.

- Jag åker till Åbo med inställningen att jag ska ge mitt allt, och så får vi se hur långt det räcker, säger Sarina.

Sarina Kettunen i Gamla stan i Borgå. Bild: Yle/Helena von Alfthan

"Det finns inte tid att tvivla"

Under veckan ska de tävlande sjunga igenom sin låt många gånger. Mest handlar det ändå om att förbereda sig mentalt.

- Nu är det absolut inte läge att börja tvivla på sig själv. Det gäller i stället att köra så hårt det går, och kanske diskutera med varandra. Jag ska troligen dela rum med Rafaela Truda från Tonis team.

Sarina säger att hon talat med henne om att de nu borde pusha på varandra, så att allt går bra. Det viktiga är inte att tävla mot varandra, utan att stötta varandra.

- Det är så hög nivå inom allas team att jag inte skulle vara förvånad om man börjar tveka. Men det finns inte tid för det, nu ska vi mentalt förbereda oss för en tung men rolig kväll.

"Det har varit en berg- och dalbana"

Sarina Kettunen konstaterar att tävlingen inte enbart för med sig positiva känslor, inte ens då det går så pass bra som det har gått för henne.

- Det är en berg- och dalbana av känslor. Tävlingen har mest hämtat med sig positiva känslor, men också känslor av tvivel. Varför gör jag det här, varför är jag med? Nivån är så hög.

Hon konstaterar ändå att hennes inre jag trots allt har talat henne till rätta.

- Jag har tänkt ”sluta”. Du skulle inte vara med här om du inte skulle vara lika bra som de andra.

Sarina konstaterar ändå att hon inte skulle rekommendera tävlingen åt vem som helst.

- Man måste vara säker på sig själv och tåla det hektiska tempot. Man får inte vara för osäker, för man jämför sig så lätt med de andra. Tävlingen passar den som vill utmana sig själv.

Sarina hoppas att tävlingen för med sig nya steg inom musikvärlden. Sarina Kettunen i Gamla stan i Borgå. Bild: Yle/Helena von Alfthan

"Jag vill skapa ett namn om mig själv"

Hur har då hela Sarina Kettunens liv påverkats av tävlingen? Att komma så här långt innebär att man tränar i flera dagar inför direktsändningen.

- Jag jobbar i en butik som försäljare och har tur som har en förstående arbetsgivare som gett mig lediga dagar då jag behövt. Ett stort tack till henne som gett mig chansen att vara med, säger Sarina.

Oberoende hur det går i tävlingen så tror Sarina Kettunen att hon kommer att ha stor nytta av upplevelsen.

- Jag försöker absolut få synlighet och skapa nya kontakter. Jag tar också med mig de tips och råd jag fått av Toni, och hoppas att jag får ett namn om mig själv här i södra Finland.