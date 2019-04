För över en miljon intar Madonna Eurovisionsscenen – affärsman står för notan

Popdrottningen Madonna uppträder under Eurovisionsfinalen i år, rapporterar den israeliska tidningen The Times of Israel.

Madonna ska framföra två låtar under finalens mellanakt. En av låtarna ska vara en av hennes kända låtar, medan den andra låten är från Madonnas kommande album.

Live Nation Israel bekräftar uppträdandet.

Ingår inte i Eurovisionsbudgeten

Madonnas uppträdande finansieras av en utomstående person. Miljardären Sylvan Adams står för prislappen på 1,3 miljoner dollar – alltså över 1,1 miljoner euro.

Uppträdandet ingår inte i budgeten för Eurovisionen som ordnas i Tel Aviv, Israel.

Många har uppmanat till bojkott mot schlagerfesten på grund av landet den ordnas i, men EBU har meddelat att de håller fast vid att Eurovisionen ordnas i Israel. Bland kritikerna finns flera artister.

Madonna har däremot ett nära förhållande till Israel. Hon uppträdde där senast år 2012 och har åkt på pilgrimsfärder i landet. Madonna är intresserad av judisk mysticism, alltså kabbala.

Källor: The Times of Israel, Yle