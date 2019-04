Hannes Keskitalo stoppades från att delta, Saara Leskinen svimmade mitt under ett lyft – finländarna på tapeten i tyngdlyftnings-EM

Hela 41 idrottare tilläts inte delta i tyngdlyftnings-EM på grund av missar i Wadas Adams-system – bland dem också finländska Hannes Keskitalo. Åbolyftaren Saara Leskinen bjöd i sin tur på en läskig incident i damernas 64 kg-klass, där Anni Vuohijoki slutade sjua.

Över tio procent av de anmälda deltagarna fick inte tillstånd att tävla då tyngdlyftnings-EM i Georgien körde igång, rapporterar sajten Inside the Games och norska NRK.

I klarspråk var det 41 av de totalt 401 anmälda idrottarna som stoppades. Orsaken? Att de hade missat med sin vistelserapportering i den internationella antidopningsbyrån Wadas system Adams.

Samma system som den svenska löparen Meraf Bahta missade med, och efter det riskerade att stängas av i till och med två år.

En av idrottarna som fick rött ljus av det internationella tyngdlyftningsförbundet IWF var finländaren Hannes Keskitalo. Keskitalo hade som flera andra misslyckats med att mata in vistelserapporten för årets andra kvartal – deadline var 31 mars.

– Hannes hade börjat mata in informationen just den 31 mars, men av en orsak eller annan sedan slutfört inmatningen först nästa dag. Han hade glömt att det var deadline den söndagen, berättar landslagets chefstränare Antti Everi för Yle.