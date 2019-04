Konstnär broderade initialen av sina ex i handflatan: "Vi ärras av kärlek, men vi läks"

Diana Agunbiade-Kolawole beslöt sig redan tidigt för att i sin konst låta sig inspireras av sin egen vardag. Fotokonstnärens aktuella utställning på Hanaholmen i Esbo handlar om hennes ex: om den första frukosten de serverade henne och om plågan i att hitta kärlek.

Utställningen, Morning after breakfast, handlar om konstnärens ex. Hon har fotograferat hemma hos dem, i deras kylskåp och i sängen, och hon har skapat en installation med fyra kartonglådor som beskriver den första frukosten de serverade henne.

– Det är en låda, du öppnar lådan och i den finns en glastallrik samt skivor som används för grafiktryck, men inget har ännu skett. Det handlar om det avgörande ögonblicket och i lådan finns alla ingredienser för att något ska hända, säger konstnären och fotografen Diana Agunbiade-Kolawole.

Fyra bruna arkviboxar beskriver via respektive innehåll frukosten som konstnären serverades av sina ex. Fotografi av Diana Agunbiade-Kolawole. Bild: Diana Agunbiade-Kolawole

Fyra lådor på ett bord

Galleribesökaren kan alltså sätta sig ner vid ett bord, öppna en låda som konstnären har lagt fram och starta en diskussion med bordsgrannen om innehållet.

– Det handlar om hur vi agerar i romantiska förhållanden. När du tittar i lådan får du reda på hurdana personerna är.

I arkivboxen finns menyn med bild och text. Fotografi av Diana Agunbiade-Kolawole. Bild: Diana Agunbiade-Kolawole

Men konstnären avslöjar inte deras identitet eller utseende. Själv önskade de att hon inte skulle avslöja vad de jobbar med. Alla ex har naturligtvis givit sitt samtycke till projektet.

Du gör dig illa och ärras av förhållanden, men till slut läks du. Så i min hand nu ser du inga märken. Det handlar om den plågsamma processen att hitta kärlek. ― Diana Agunbiade-Kolawole

Kärleken gör illa - gång efter annan

En serie större fotografier avbildar konstnärens handflata i vilken hon broderat initialen på sina ex. En initial och ett foto per ex.

– Jag diskuterade med en tjej i Stockholm som nyss hade gjort slut med sin partner, och hon berättade att ens förhållanden, enligt kinesisk tradition, ändrar mönstret i ens handflata. Hon var intresserad av att spå i händer och jag tyckte det var spännande, säger Agunbiade-Kolawole.

Diana Agunbiade-Kolawole broderade första bokstaven av sin ex-partners namn i sin egen handflata. Diana Agunbiade-Kolawole broderade första bokstaven av sin ex-partners namn i sin egen handflata. Bild: Diana Agunbiade-Kolawole

– Du gör dig illa och ärras av förhållanden, men till slut läks du. Så i min hand nu ser du inga märken. Det sker om och om igen. Det handlar om den plågsamma processen att hitta kärlek.

Smärtsamt broderi när det görs snabbt

Det betraktaren inte ser eller vet är att konstnären tvingades förverkliga broderiet och fotografierna i två omgångar eftersom hon tappade bort de första filerna. Att göra det i långsam takt kändes inte mycket, men att göra fyra broderier på några dagar kändes värre, erkänner Agunbiade-Kolawole.

Det kan låta helt tokigt, men jag ville liksom inte gå miste om mitt eget liv för konstens skull. ― Diana Agunbiade-Kolawole

Diana Agunbiade-Kolawole är född i Nigeria och uppvuxen i Storbritannien. För några år sedan flyttade hon till Stockholm för att göra en masterutbildning vid Kungliga konsthögskolan och har bott och arbetat där sedan dess.

I motsats till många av dagens konstnärer som behandlar stora frågor som klimatförändring och invandring, har Agunbiade-Kolawole valt det privata - och sitt eget liv - som tema i sin konst.

Diana Agunbiade-Kolawole har fotograferat hemma hos sina ex-partners. Diana Agunbiade-Kolawole har fotograferat hemma hos sina ex-partners. Bild: Diana Agunbiade-Kolawole

– Det kan låta tokigt, men jag ville liksom inte gå miste om mitt eget liv. Jag ville leva och göra konst samtidigt utan att känna mig som att det ena tar bort av det andra. Så jag beslöt redan tidigt för att låta mig inspireras av min näromgivning.

Så mycket tid som man spenderar med sin partner, kändes det som ett naturligt fokus, inflikar konstnären.

Utställningen Morning after breakfast på Hanaholmens kulturcentrum fram till 19.5.2019.