Populärt med plastinsamling i östnyländska husbolag

Tehdään tästä trendi: harmaa on uusi valkoinen!

92 % suomalaisista on sitä mieltä, että on erittäin tärkeää saada mahdollisimman paljon materiaaleja kierrätykseen. Hyvä niin! Matka sanoista tekoihin olisi lyhyempi, jos muovipakkaukset olisivat paremmin kierrätettäviä ja jos me ihmiset oikeasti suosisimme kierrätysmateriaalista valmistettuja pakkauksia.