"Systematiska utrensningar i säkerhetsministeriet" - Trump vill ha ännu strängare invandringspolitik

USA:s president Donald Trump har sparkat chefen för Secret Service, Randolph "Tex" Alles, dagen efter att han avskedade Kirstjen Nielsen som ledde ministeriet för hemlandets säkerhet.

Även presidentens livvaktstjänst Secret Service som Alles ledde, ingår i säkerhetsministeriet.

Regeringskällor medger att det handlar om en systematisk utrensning eftersom flera andra ledande tjänstemän också kommer att få sparken. Åtminstone två andra högt uppsatta tjänstemän i ministeriet har redan namngivits som de följande som avskedas.

- De halshugger hela ministeriet, säger en kritisk, anonym tjänsteman till Washington Post. Källan tillade att inget skäl angavs då den förre generalen i marinkåren avskedades.

Trump har gett sin hårdföra, invandrarfientliga rådgivare Stephen Miller fullmakt att ytterligare skärpa invandringspolitiken och det är den kontroversielle Miller som har kört igång utrensningarna, enligt källor i Vita huset.

Demokratiska och en del republikanska senatorer har reagerat ilsket och varnat Vita huset för att fortsätta med utrensningarna, eftersom det är riskfyllt att sparka ledningen för säkerhetsministeriet innan man utnämnt ersättare.

Den republikanska senatorn Chuck Grassley som stöder Trumps invandringspolitik, är ändå kritisk mot Trump.

- Presidenten måste ha stabilitet, särskilt i den fråga som han gjorde till nummer ett under sin valkampanj och under sin tid som president. Nu drar han mattan under dem som försöker hjälpa honom att förverkliga sina mål.

Livvaktstjänsten Secret Service bär bland annat ansvaret för säkerheten i Vita huset i Washington

Ministeriet för hemlandets säkerhet DHS, bildades efter terrorattackerna den elfte september. Över 20 större ämbetsverk ingår i ministeriet, bland dem Secret Service och Fema som ansvarar för katastrofer och nödlägen.

Även Fema saknar en chef för närvarande eftersom den förre chefen William "Brock" Long avgick i februari.

Instabiliteten i Trumps administration förvärras av att USA för närvarande inte har någon försvarsminister, FN-ambassadör, inrikesminister eller chef för livs- och läkemedelsverket.

Alla dessa ministerier leds av tillförordnade chefer som inte har godkänts av senaten och som därför har begränsade maktbefogenheter.

Både George W. Bush och Barack Obama ansåg att det var viktigt att säkerhetsministeriet DHS leddes på ett stabilt sätt eftersom ministeriet bär ansvaret bland annat för terrorbekämpning, invandring, övervakning av landets gränser och respons i nödlägen.

Trump sparkade på måndagen Kirstjen Nielsen, ministern för hemlandets säkerhet Trump och Nielsen i vad som verkar vara intensivt samtal, lutade mot varandra vid konferensbord Bild: EPA-EFE

Trump har för sin del ondgjort sig över att ministeriet inte har kunnat förhindra att antalet asylsökande och migranter har ökat kraftigt under det senaste året.

Niljsen som fick sparken i går, urskuldade sig med att hon ofta inte kunde lyda presidentens order eftersom hon inte kunde bryta mot lagen. Ändå införde hon hårt kritiserade nya regler som att barn skulle separeras från sina föräldrar om familjer tog sig tillsammans till gränsen för att ansöka om asyl.

Republikanen Ron Johnson som leder senatens utskott som övervakar DHS, säger att bristen på kompetenta ledare är farlig då då strömmen av migranter och asylsökande är på uppgång igen.

- Jag oroar mig över bristen på ledarskap i det ministerium som bär ansvaret för en del av de viktigaste problemen som vårt land står inför.

Nytt bakslag för Trump

Trump led ytterligare ett nederlag på måndagen, då en federal domare satte stopp för hans beslut att skicka asylsökande tillbaka till Mexiko.

Trump beslöt i början av året att asylsökande som kommer via Mexiko till USA kan skickas tillbaka, men det strider mot lagen och USA:s internationella åtaganden, ansåg domaren.

Domstolens beslut träder i kraft på fredagen. Därefter måste asylsökande som berördes av Trumps nya linjedragning, tillåtas in i USA.

Gränsvakter kan då gripa dessa asylsökande och skicka dem till interneringsläger. Därefter sätts de flesta på fri fot i väntan på beslut om sina asylansökningar eftersom de råder en skriande brist på flyktinghärbärgen och interneringsläger.

