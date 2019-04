We See You blev en bok om motsatsen till det myndigheterna kallar "enskilda fall" – alltså personen bakom siffran

Redaktören Siv Skogman med nya boken We See You En kvinna sitter på en trappa och läser en bok. Bild: Nilla Hansson/Yle

We See You - berättelser och vittnesmål är en nyutgiven bok på Schildts & Söderströms. Det är fråga om ett kollage av röster, minnesfragment och känslointryck från hösten 2015 - 2018.

År 2015, när Finland nåddes av den stora flyktingvågen, startades kampanjen We See You som sedermera blev en förening.

Nu har aktivisterna i kampanjen gett ut en bok som på olika sätt beskriver läget i Finland fram till slutet av 2018.

Det är Jenny Wiik, Siv Skogman och Linda Bäckman som har redigerat boken ur ett stort material med 30 skribenter.

- Det har varit en kort men intensiv arbetsperiod. Vi började med det i i september i höst och boken kom ut i slutet av mars.

Det berättar journalisten Siv Skogman som förutom att hon har redigerat också har skrivit tre egna artiklar i boken.

Skogman berättar att det var Lina Teir, som tog initiativ till We See You, som tillsammans med Linda Bäckman funderade på att den här perioden i Finland borde dokumenteras.

- Allt som har hänt sedan de asylsökande kom hit och vad som har hänt under de här tre åren. Väldigt mycket har hänt i vår utlänningslagstiftning.

Ständig åtstramning i lagstiftningen

- Vi ville dokumentera folks erfarenheter, känslor och minnen, fortsätter Skogman.

Både asylsökandes, papperslösas och volontärernas.

- Alla som ville skriva och uttrycka sig på något sätt fick vara med.

Redaktörerna har sedan redigerat, översatt och bearbetat materialet.

Uttrycken i boken blev väldigt olika

Väldigt många av skribenterna är aktiva i föreningen eller har på något sätt kontakt till den.

- De fick själva välja hur de ville uttrycka sig och vilket tema de ville ha.

Redaktörerna gav skribenterna en viss längd som helst inte skulle överskridas, men i den färdiga boken finns många rätt korta bidrag och något rätt långt.

We See You - berättelser och vittnesmål Pärmen till boken We see you. Bild: Nilla Hansson/Yle

Också redaktören Jenny Wiik är nöjd med att bidragen är så varierande i den nya boken:

- Den handlar om många olika personers personliga och till och med privata berättelser.

Blev sex olika avdelningar

Texterna är väldigt olika och till en början var det svårt att strukturera boken, berättar Wiik, som också har illustrerat och utformat boken.

Det blev en bok med olika delar och även citat finns i de olika bidragen:

”Hellre dö här än styckas där”, ”There is no them and there is no us”, ” Jag fortsatte utan att veta var jag skulle landa. ”Då allt faller ihop finn inga ord kvar. Bara närvaro” och ”Är inte tystnaden den värsta ironin”.



Motsatsen till "enskilda fall"

Redaktörtrion bakom We See You-boken har velat föra fram dem som myndigheterna kallar ”enskilda fall” och ge dem ett ansikte och lära känna dem.

Alla som har medverkat i den här boken har gjort det som volontärarbete för ett gemensamt mål: Att väcka diskussion i olika sammanhang där människor möts.

Organisationen, som numera är en förening, har kommit överens med förlaget Schildts & Söderströms om att överskottsintäkterna för boken oavkortat går till arbetet för asylsökande och flyktingar genom We See You och Alla Kvinnors Hus i Åbo.