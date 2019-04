EU-ledarna ska ta ställning till förlängd brexit – premiärminister May i Berlin och Paris för att försöka mjuka upp Merkel och Macron

Theresa May och Angela Merkel träffas i Berlin den nionde maj 2019.

Theresa May och Angela Merkel träffas i Berlin den nionde april 2019.

Kommer det till en hård brexit nu på fredag eller får Storbritannien ytterligare tid för att möjligen kunna lämna EU under mer ordnade former? Det är frågan som EU-ledarna måste ta ställning till under ett extrainsatt brexit-toppmöte i Bryssel idag.

Storbritanniens premiärminister Theresa May är på snabbvisit i Berlin inför dagens förhandlingar i Bryssel. Vad May och förbundskansler Angela Merkel exakt kom fram till förblir ändå oklart.

Säkert är i alla fall att May försökte övertyga Merkel om att ge britterna tilläggstid för en brexit till slutet av juni.

I motsats till Frankrikes president Emmanuel Macron har Merkel visat sig mer kompromissvillig och betonat att hon vill förhandla vidare för att förhindra att britterna lämnar EU utan ett avtal.

– För oss är det som tidigare ändå viktigt att de 27 övriga medlemsländerna håller ihop, konstaterade regeringstalesmannen Steffen Seibert inför Merkels möte med May.

Från Berlin gick premiärministerns färd vidare till Paris där man har en betydligt mer tveksam inställning till att ge britterna mer tid för sitt utträde.

En linje som också vissa i Tyskland vill följa. Manfred Weber, toppkandidat för det konservativa EPP i Europavalet säger att en förlängd tidsfrist är fel väg att gå.

– Om man i det här skedet ger britterna mer tid, så måste en av förutsättningarna vara att man får klara bud om hur den här tiden kommer att utnyttjas, säger Weber till tidningen Passauer Neue Presse.

Fullkomligt oklara följder

I Tyskland är det brittiska utträdet ur EU ett mycket hett samtalsämne just nu.

Om det på fredag kommer till en så kallad hård brexit är Tyskland det EU-land som Storbritannien borträknat skulle drabbas värst.

Osäkerheten är därför mycket stor även om ingen med exakthet kan säga vad de olika scenarierna för det brittiska utträdet skulle betyda för den tyska ekonomin.

Särskilt svår är den oklara situationen i alla fall för den tyska bilindustrin där man räknar med att närmare 20 000 arbetsplatser kan gå förlorade.

På årsnivå kan en hård brexit kosta Tyskland omkring tio miljarder euro har Bertelsmann Stiftung räknat ut.

Där vissa regioner med bilindustri enligt stiftelsen drabbas speciellt hårt kan ändå andra regioner samtidigt se ljusare på framtiden.

I Frankfurt räknar man med tusentals nya arbetsplatser efter att banker redan har börjat flytta en del av sin verksamhet från London till det europeiska fastlandet.