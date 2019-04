Nu kör NHL-slutspelet igång – här är förhandsanalysen för alla åtta matchpar

Natten mot torsdag startar NHL-slutspelet efter en andhämtningspaus på några dagar. Vilka är utgångspunkterna i samtliga matchpar? Vad kommer att fälla avgörandet? Hur kan favoriterna rubbas? Och vem går vidare?

Grundseriesegraren Tampa Bay Lightning och Columbus Blue Jackets är första par ute när playoff kör igång. Klockan 02.00 finländsk tid natten mot torsdag är det första tekning i Florida.

En halv timme senare är det Valtteri Filppula, Leo Komarov och de övriga New York Islanders-spelarna som tar sig an Pittsburgh Penguins – och så är spektaklet som tar slut strax före midsommar i gång.

Dags att gå händelserna i förväg.

Markus Nutivaaras Columbus möter grundserievinnaren Tampa.

Markus Nutivaara i Columbus Blue Jackets

Utgångsläget: Tampa vann 62 av sina 82 matcher i grundserien, vilket är tangerat rekord i NHL genom tiderna. En överlägsen seger i grundserien av laget som varit favorit att vinna Stanley Cup varje år sen finalförlusten mot Chicago 2015.

Tampa och Columbus möttes tre gånger i grundserien – Lightning vann samtliga drabbningar med den förkrossande målskillnaden 17–3.

Columbus var det sista laget i östra konferensen att ta sig till slutspel med 98 poäng. Tampa hade 128. Blue Jackets var ligans fjärde bästa lag under den sista månaden och den spurten räckte precis till playoff. Tampa var för övrigt näst bäst under samma period.

Därför vinner Tampa: Tampa är ett taktiskt fulländat och komplett lag med sylvass spetskompetens: ligans effektivaste spelare, Nikita Kutjerov (41+87=128), regerande Norris-backen Victor Hedman och målvakten som kommer att vinna sin första Vezina: Andrej Vasilevskij.

Om Kutjerov av någon orsak försvinner ur bilden kan kaptenen Steven Stamkos (45+53) och andracentern Brayden Point (41+51) sänka vilket motstånd som helst.

Det grymma speltempot och tokoffensiven och ett fullkomligt förkrossande effektivt powerplay har knäckt lag som lag från grundseriens första till sista dag.

Columbus chanser: En slutspurt som kom sent i gång kan ha startat en snöbollseffekt. Blue Jackets var verkligt bra mot slutet. Den nyskapade paradkedjan med trade deadline-förvärvet Matt Duchene som center mellan Cam Atkinson och Artemi Panarin hittade samspelet precis passligt inför playoff.

Lagets två viktigaste spelare kommer från Ryssland. Tvåfaldige Vezina-vinnaren Sergej Bobrovskij mellan stolparna och lagets klart vassaste forward, Artemi Panarin, måste vara glödheta för att Columbus ska kunna rubba Tampa.

Och för unga backkolossen Seth Jones gäller det att verkligen leva upp till all hajp.

Finländarna: Columbus: Markus Nutivaara, Joonas Korpisalo, Markus Hännikäinen.

Så här går det: Tampa Bay Lightning vidare med 4–1 i matcher.

Bild: All Over Press

Mitch Marner överlistar Tuukka Rask.

Utgångsläget: De enda två Original Six-lagen som tog sig till slutspel möts direkt. Boston slutade tvåa i Atlantic-divisionen och tvåa i konferensen, Toronto trea i Atlantic och femma i konferensen – poängskillnaden mellan lagen var sju poäng.

Boston vann tre av säsongens inbördes möten med den sammanlagda målskillnaden 16–10.

Rivalerna sen 100 år tillbaka i tiden möttes även förra året i första rundan. Boston vann matchseriens sjunde drabbning och gick vidare.

Sannolikheten för en repris är stor.

Därför vinner Boston: Bruins första kedja är bäst i världen och orkar jobba dubbelskift i första omgången. Firma Brad Marchand, Patrice Bergeron och David Pastrnak noterade 260 poäng, 106 mål och +44 i grundserien. Det trots att trions delar missade 36 matcher under säsongen.

I slutspelet höjer sig linan som alltid vinner matchen i matchen ännu ett pinnhål. Kedjan går helt enkelt inte att stoppa. Mot Toronto har Bruins dessutom ett massivt psykiskt övertag.

En annan nyckel för Bruins är att antingen Tuukka Rask – som inleder – eller Jaroslav Halak vinner målvaktsduellen mot en formsvag Frederik Andersen.

Torontos chanser: Leafs unga lag med Auston Matthews, Mitchell Marner, Morgan Rielly och Kasperi Kapanen i spetsen är ett år mognare än i fjol.

Största skillnaden är ändå John Tavares. Stjärnan har levt upp till alla enorma förväntningar efter flytten från Islanders förra sommaren. 47 mål och 88 poäng som ledare för Leafs andra topplina ger i princip Toronto djupet för att utmana Bruins som är beroende av första kedjan.

Inget hjälper ändå om inte Frederik Andersen hittar formen. Dansken har tillåtit 3,01 mål i snitt per match sedan början av februari (Rask 2,53 / Halak 2,04).

Finländarna: Boston: Tuukka Rask. Toronto: Kasperi Kapanen.

Så här går det: Boston Bruins går vidare med 4–2 i matcher.

I fjol gick det så här: Washington Capitals vann.

NHL-backen John Carlson höjer Stanley Cup-pokalen.

Utgångsläget: Regerande mästarna vann divisionen, var trea i konferensen och visade tredje bästa formen i hela ligan under grundseriens sista månad.

Carolina kämpade in sig i slutspelet för första gången på tio år från en nästan hopplös situation. Vid jul låg laget tio poäng från en plats i slutspelet. Till slut steg Hurricanes till fjärde plats i divisionen, bara en poäng bakom Pittsburgh. Första Wild Card-platsen i öst var en bragd.

Capitals vann lagens fyra möten i grundserien med målskillnaden 16–9. Här finns bara en favorit.

Därför vinner Washington: Stora, tunga, självsäkra och mördande effektiva Capitals vann i grundserien i princip alltid då laget var taggat. Washington har hela sju spelare som gjorde över 20 grundseriemål. En sticker ut – Aleksandr Ovetjkin som med sina 51 mål var ligans bästa skytt.

Förutom ”tsaren” har Caps stjärncentrarna Nicklas Bäckström och Jevgenij Kuznetsov, måltjuvarna T.J. Oshie och Jakub Vrana, fult spelande fysiska monstret Tom Wilson, en av ligans tre bästa offensiva backar i John Carlson och slutspelets potentiellt bästa målvakt, Braden Holtby.

En extra styrka är den verkligt svårspelade tredje kedjan: Brett Connolly, Lars Eller och trade deadline-fyndet Carl Hagelin.

Regerande mästarna vet att de är bäst om de vill. Det är svårt att slå.

Carolinas chanser: Hurricanes måste äga pucken. Den chansen finns i och med att Carolina är bästa lag i hela ligan på just det. Nyckeln är en spelskicklig backbesättning som fått på tok för lite uppmärksamhet. Dougie Hamilton och Jacob Slavin sticker ut som kompletta elitbackar.

Det andra absoluta kravet är att målvaktsduon Petr Mrazek och Curtis McElhinney fortsätter spela som de gjort sedan jul. Tror också att framgång förutsätter att de fortsätter spela turvis.

Och så måste målskyttet klaffa bättre än i grundserien. Där faller ett stort ansvar på lagets två bästa poängproducenter: Sebastian Aho och Teuvo Teräväinen.

Finländarna: Carolina: Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen, Saku Mäenalanen.

Så här går det: Washington Capitals vidare med 4–2 i matcher.

Bild: All Over Press

Juuso Riikola (50) och Olli Määttä bildar backpar i Pittsburgh.

Utgångsläget: Två segrar för båda i grundserien och målskillnaden 12–11 med Penguins som uddamålet vassare. Att det var jämna puckar understryks av serietabellen: 103 poäng för divisionstvåan Islanders, 100 för trean Penguins.

Båda två hörde också till ligans tio bästa lag under den sista månaden, då såväl Islanders som Penguins kämpade om att få hemmaisfördel.

Islanders tog den delsegern, ändå tror jag att Pittsburgh går vidare.

Därför vinner Pittsburgh: Här behövs inga långa förklaringar. Svaret är att de bästa spelarna avgör i slutspelet. Speciellt om de har rutinen i sig från gemensamma framgångar.

Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Kris Letang, Phil Kessel och Jake Guentzel är helt enkelt mördande bra. Och de vet vad som gäller i playoff.

Dessutom har målvakten Matt Murray precis i tid hittat storformen som gjorde honom till en levande vägg när Penguins vann Stanley Cup 2016 och 2017.

Islanders chanser: Gubben bakom bänken är största chansen. Barry Trotz var coachen som förra året ledde Washington till att äntligen kommer över skräcken för Pittsburgh och i samma veva gå hela vägen.

Med Trotz som tränare har Islanders förvandlats från att ha släppt in mest mål av alla i NHL till att ha haft den allra tätaste defensiven bara ett år senare. Nu är ”Isles” ett lag som säljer sig dyrt.

Mr. Trotz recept är den stjärnlösa men ändå starka spelartruppens bästa chans att trotsa Penguins.

Finländarna: Pittsburgh: Olli Määttä, Juuso Riikola. Islanders: Valtteri Filppula, Leo Komarov.

Så här går det: Pittsburgh vidare med 4–3 i matcher.

Utgångsläget: Klippiga bergens inofficiella mästerskap avgörs i NHL-slutspelets första omgång.

Calgary var bästa laget i västra konferensen och näst bästa i hela ligan. Colorado spelade ihop minst poäng av alla 16 lag som tog sig till slutspel.

Framgångsutsikten för Colorados del blir inte bättre av att Calgary var bättre i alla tre möten under grundserien.

Flames är klar favorit.

Vad är Mikko Rantanens form?

Mikko Rantanen.

Darför vinner Calgary: Calgarys första kedja med Johnny Gaudreau, Sean Monahan och Elias Lindholm håller i praktiken nästan jämna steg med Colorados (kuranta) paradkedja. Gaudreau och Colorado-kaptenen Nathan MacKinnon noterade dessutom båda 99 poäng i grundserien.

Bakom ettan har Flames ändå helt enkelt mera djup, till exempel Matthew ”Lill-Keith” Tkachuk som stod för 34 mål och 77 poäng.

Och så har Calgary i lagkaptenen Mark Giordano ligans för närvarande bästa back. 74 poäng på 78 matcher och då är det fråga om en spelare som i princip är bättre defensivt än offensivt.

50 segrar på 82 matcher var inte ett misstag.

Colorados chanser: Mikko Rantanen lär vara redo för spel från och med första tekning och det är precis vad Avalanche behöver. ”The big three”: Rantanen, MacKinnon och Gabriel Landeskog måste helt enkelt alla tre vara grymt vassa.

En bonuschans för Colorado är att Philipp Grubauer, som troligen startar i målet, fortsätter spela som han gjort i vinter. Då kan det bli en avgörande knockoutseger mellan stolparna.

Finländarna: Calgary: Juuso Välimäki. Colorado: Mikko Rantanen.

Så här går det: Calgary vidare med 4–2 i matcher.

Bild: All Over Press

Joe Thornton spelar i San Jose Sharks.

Utgångsläget: San José slutade tvåa i Pacific åtta poäng före Vegas och ser på pappret ut som det klart starkare laget. Då är det ändå skäl att minnas förra våren: Golden Knights slog ut Sharks i divisionsfinalen efter att bland annat har nollat Sharks i två matcher.

Den här säsongen har båda lagen vunnit två inbördes möten. Vegas har gjort åtta mål mer, men San José vann det sista mötet den 30 mars. I förlängningen.

En svårtippad batalj.

Därför vinner San José Sharks: Om och när Erik Karlssons ljumskar tål spel så har Sharks en backtrio som är ganska så svår att slå: Karlsson, Brent Burns och Marc-Edouard Vlasic.

I anfallskedjorna får självaste ”Jumbo Joe” Thornton nöja sig med att spela i tredje kedjan. Det beror helt enkelt på att San José har hela fyra spelare som gjort minst 30 mål och en med 27 strutar. Dessutom hade Gustaf Nyquist 22 träffar mot Thorntons 16.

Den otroliga bredden bara måste räcka till.

Därför vinner Vegas Golden Knights: Vegas har Marc-André Fleury i målet. Det vill säga en keeper som i sina bästa stunder är bäst i världen. San José Sharks har Martin Jones i målet – keepern som varit så gott som sämst i hela NHL under vintern.

Jämfört med laget som tog sig till final för ett år sen har Vegas nu en andra lina med målfarlige Max Pacioretty, spelgeniet Paul Stastny och trade deadline-fullträffen Mark Stone. Den kedjan skulle platsa som sådan i ligans samtliga lag.

Och så är Vegas första lina fortfarande verkligt giftig. Precis som det grymma omställningsspelet. Ett fungerande recept.

Finländarna: Inga finländare i Vegas Golden Knights, då Erik Haula är långtidsskadad. San José: Joonas Donskoi, (Antti Suomela).

Så här går det: San José Sharks vidare med 4–3 i matcher.

Nashville kör med två finländska målvakter.

Målvakterna Juuse Saros och Pekka Rinne möts på isen

Utgångsläget: Nashville vann till slut Central-divisionen och var sjätte bäst i hela ligan. Dallas kom med till slutspelet som andra wild card-lag och var 15:e sammanlagt.

Klasskillnad kunde man tycka, men något sådant existerar inte riktigt i dagens NHL. Inbördes matcherna i grundserien gick knappt Predators väg: 3–2. Målskillnaden 14–14.

Predatorerna får gälla som favoriter i matchparet med hela åtta finländare i trupperna.

Därför vinner Nashville: Nashville har mera kvalitet i laghelheten och gjorde viktiga värvningar vid trade deadline i slutet av februari. Mikael Granlund kan bli en nyckelspelare nu när allvaret börjar.

De två övriga nykomlingarna, Wayne Simmonds och Brian Boyle, blir garanterat viktiga i slutspelets fysiska kamp.

Nashvilles viktigaste segervapen är ändå spelarna som ska försvara det egna målet. Roman Josi, Mattias Ekholm, P.K. Subban och Ryan Ellis ska kunna vara ligans bästa backkvartett. Bara Subban kan sluta med all alternativ verksamhet och koncentrera sig på ishockey.

Bakom dem har regerande Vezina-vinnaren Pekka Rinne en väldokumenterad kapacitet att spika igen.

Dallas chanser: Skadebenägna målvaktsjätten Ben Bishop hade grundseriens bästa räddningsprocent. Som stöd framför sig har Stars-keepern en välorganiserad backbesättning med tre klart lysande stjärnor: John Klingberg, Miro Heiskanen och Esa Lindell.

Högklassigt samarbete mellan målvakt och backar vinner matcher. Kanske till och med en matchserie?

Dallas supertrio med Tyler Seguin, Aleksander Radulov och Jamie Benn håller världsklass när de är som bäst. Under vintern har de kommit i gång nära sitt bästa efter en trög start.

När slutspelsmatcher står och väger är det troligt att trion spelar i samma kedja. Den är svårstoppad.

Finländarna: Dallas: Esa Lindell, Miro Heiskanen, Roope Hintz, (Julius Honka). Nashville: Pekka Rinne, Juuse Saros, Mikael Granlund, Miikka Salomäki.

Så här går det: Nashville Predators vidare med 4–2 i matcher.