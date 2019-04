Skidlöftet Anita Korva sadlar om – ansluter sig till mästartränaren Olli Ohtonens adepter

View this post on Instagram

En oo oikeen pitkien kuvatekstien ystävä, mutta nyt tuli semmonen olo, että kulunut kausi kaipaa hieman ajatusten kasaamista ja tällä kertaa halusin toteuttaa osan siitä julkisesti. Kausi on ollut monella tapaa erittäin opettavainen, haasteellinen ja raskas, mutta toisaalta myös menestyksekäs sekä omalla tavallaan hieno, ja se on kasvattanut minua urheilijana ja ihmisenä todella paljon. Elokuusta alkaneet erilaiset sairastelut jatkuivat kevääseen asti värittäen harjoittelua todella merkittävästi. Onnekseni keskitalvi päästiin niiden osalta helpolla ja sain itseni viriteltyä (fysiologisten faktojen vastaisesti?) sen hetkisen kunnon huippulukemiin. Vaikka usko itseen ja omaan tekemiseen horjui kauden aikana rajustikkin, uskon jollain tapaa kliseisesti kaikella olevan tarkoituksensa ja tällaistenkin kausien vievän minua urallani eteenpäin, jopa paremmin kuin pelkät onnistumiset tai tasapaksut kaudet toisensa jälkeen. Omat haasteensa kokonaisuuteen toi koulu ja muut urheilun ulkopuoliset asiat. Melkein naurattaa kun nyt jälkeenpäin miettii, kuinka paljon ongelmia voi yhteen ajanjaksoon mahtuakkaan ja millä tuurilla ne lyödään vielä yhtäaikaa syliin, että pärjäile😄 Mutta se tekeekin tästä kaikesta mielenkiintoista ja saa onnistumiset tuntumaan niin pirun hienolta. Jos se ois helppoo, kaikki tekis niin? Paljon ois sanottavaa, mutta tekstin mitta on täällä ikävästi rajattu.. Haluan vielä kiittää kaikkia ihmisiä jotka ovat olleet elämässäni ja urallani tukemassa ja auttamassa minua ihmisenä sekä urheilijana kohti tavoitteitani. Tämä on todellakin #joukkuelaji ja mikä parasta, ite saa valita tiimin jäsenet😉 Mun tiimissä tuli iso muutos tänä keväänä, kun lukioajan tukipylväs, monien monituisten ongelmien ratkoja, paras voitelu-ukko ja mun silmissä legendaarinen valmentaja, Esko Paavola kaikella arvostuksella, päästettiin eläkkeelle lukion lisäksi myös mun henkilökohtaisvalmennuksesta. Oon Eskolle kiitollinen kaikesta, mutta koin itse tarvitsevani tulevaisuudessa erilaista ärsykettä ja kapellimestaria johtamaan tätä yhden naisen orkesteria😄 Tulevaisuudessa tahtipuikkoa heiluttaa Olli Ohtonen! Innolla odotan minkälainen sinfonia saadaan sävellettyä😄 📷 @janinapi