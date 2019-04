Topplaget inleder jakten på Stanley Cup med tre finska målvakter – Predators plockar in SaiPa:s Niclas Westerholm i truppen

New Jersey väntas välja Jack Hughes, Rangers Kaapo Kakko.

New Jersey Devils vann NHL Draft-lotteriet på tisdagen. Det innebär att New Jersey får välja först i sommarens NHL-draft. New York Rangers väljer som andra lag och Chicago Blackhawks som tredje. Ur finländsk synvinkel är detta intressant eftersom TPS-spelaren Kaapo Kakko hör till de största löftena tillsammans med amerikanen Jack Hughes.