Kupp i Sudan - president Omar al-Bashir avlägsnades efter närmare 30 år vid makten - militären tar över

This is what a Sudanese celebration looks like. Buri Rd at the sit-in site in front of the General Command building (القيادة العامة للقوات المسلحة) #Khartoum. h/t to Wad Alfateh for footage. Location: https://t.co/CJzjMxHcf9 #موكب11ابريل #اعتصام_القيادة_العامة #SudanUprising pic.twitter.com/Xl8n7E958z