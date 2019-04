Venezuela går med på att ta emot nödhjälp - "Vi tar in all hjälp som vi kan"

Venezuelas president Nicolás Maduro har gjort en helomvändning och lovar nu att ta in all nödhjälp så snabbt som möjligt Venezuelas president Nicolás Maduro. Bild: EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Venezuela går äntligen med på att ta emot nödhjälp av omvärlden.

Nicolás Maduro meddelade i ett tv-tal till nationen att hans regering har nått en överenskommelse med Röda korset om att släppa in så mycket humanitär hjälp i landet som möjligt.

- Vi har kommit överens om att samarbeta med FN- organisationer för att ta in all hjälp som kan tas in, lovade Maduro.

Det råder sedan länge akut brist på bland annat mat och mediciner, vilket har tvingat över tre miljoner venezolaner på flykt utomlands.

Enligt FN behöver minst en fjärdedel av landets 30 miljoner invånare akut humanitär hjälp och nästan fyra miljoner människor lider av allvarlig undernäring i Venezuela.

Venezuela lider också av hyperinflation vilket har pressat upp priser och gjort det omöjligt för de flesta att enbart klara sig på sin lön.

Dessutom lider Venezuela av ständiga landsomfattande elavbrott.

Demonstranter i Venezuela har länge krävt att regeringen går med på att in hjälp på grund av den humanitära krisen i landet Demonstranter i Venezuela har länge krävt att regeringen går med på att in hjälp på grund av den humanitära krisen i landet Bild: EPA-EFE/RAYNER PENA

Rädd för amerikansk invasion

Regeringen har hittills vägrat att ta emot hjälp och en maktkamp mellan Maduro och oppositionsledaren Juan Guaidó har lett till att hjälpsändningar har stoppats vid gränsen till Venezuela.

Guaidó ledde i början av året en proteströrelse som krävde att myndigheterna skulle tillåta hjälp in över gränserna till Colombia och Brasilien men Maduro gav inte efter.

Han ansåg då att nödhjälpen var ett första steg inför en amerikansk invasion, men nu gör alltså presidenten en helomvändning då han lovar att regeringen samarbetar med Röda korset och FN för att ta in så mycket bistånd som möjligt.

Villkoren för biståndet är oklara men Röda Korset har tidigare sagt att man inte kommer att acceptera inblandning från någon annan part när det gäller att dela ut nödhjälpen.

- Hjälpkampanjen bör skötas utan politisk manipulering, utan farsartad politisering och genom legala och respektfulla kanaler, sade Maduro i sitt direkt sända tal.

Källor: AP , Reuters