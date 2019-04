Julian Assange i ord och bild - en brottsling i USA:s ögon, olovligt frihetsberövad enligt FN

De anklagelser som nu riktas mot Julian Assange ses av många som ett omfattande angrepp mot pressfriheten och befaras kunna få effekter på journalistiken.

Wikileaks-grundaren, australiern Julian Assange anklagas av USA för att ha förberett dataintrång för att komma åt hemliga uppgifter.

Det är åklagare i Virginia som har lämnat in åtal mot Julian Assange - ett åtal som uppges ha varit hemligstämplat sedan mars 2018. Åtalet utgör grunden för den amerikanska regeringens begäran att få Assange utlämnad från Storbritannien så att han kan ställas inför rätta i USA.

Julian Assange får poliseskort till domstolsbyggnaden i London. Assange greps 11.4.2019. En skäggig Julian Assange fotograferad genom ett bilfönster. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Assange greps i torsdags på Ecuadors ambassad i London. Han hade fått skydd på ambassaden i sju år men nu kallades polisen in eftersom Ecuador inte längre vill bevilja Assange asyl. Gripandet skedde på amerikansk begäran, säger polisen i London.

USA:s åtal mot Assange får kritik: Ett angrepp mot yttrandefriheten

En rad akademiker fördömer stora delar av åtalet och anser att gripandet av Assange är ett angrepp riktat mot journalistisk verksamhet, skriver The Guardian.

Kritikerna påpekar att journalister enligt konstitutionen ska skyddas, och att den här typens åtal riskerar att "kyla ned journalistiken" - och att det är något som verkar vara exakt det som regeringen i USA hoppas på att ska ske.

Grunden för journalistik är att få källor att ge ut information om myndigheternas agerande då det ligger i det allmänna intresset att informationen blir offentlig - och Julian Assange uppmanade Chelsea Manning att tillhandahålla information och dokument från myndigheter i USA.

Att skydda anonyma källor är grundstenen i grävande journalistik. Utan detta skydd skulle källorna inte vara redo att avslöja vad de känner till och medierna skulle inte kunna sköta sin uppgift - det vill säga att granska makthavarna.

Anklagelserna mot Assange ses också som ett större hot mot journalistisk verksamhet då den president som i dag sitter i Vita huset är fientligt och hånfullt inställd till medier.

Folkrättsexpert: USA har länge letat efter en åtalspunkt

- USA har inte haft någon åtalspunkt mot Assange, säger Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet, till Dagens Nyheter (bakom betalvägg).

Enligt honom sökte man i USA med ljus och lykta i lagstiftningen långt bak i tiden utan att hitta något.

- Det var inte Julian Assange som stal de hemliga uppgifterna. Han hade bara spridit dem, och det var helt i enlighet med gällande lagar om yttrandefrihet, säger Mahmoudi.

Organisationen för pressfrihet Freedom of the Press Foundation. konstaterar följande:

- Oavsett om du gillar Julian Assange eller inte är anklagelserna mot honom ett allvarligt hot mot pressfriheten, och alla som är måna om yttrandefriheten borde kraftigt protestera mot det som sker.

Här några glimtar ur Julian Assanges liv:

År 2010 började Wikileaks publicera läckta dokument om händelser i samband med krigen i Irak och Afghanistan. Det handlar om publicering av hemlig information som visselblåsaren Chelsea Manning (som då gick under namnet Bradley Manning) läckte 2010.

Julian Assange 14.8.2010 under ett seminarium i Sverige. Julian Assange 14.8.2010 under ett seminarium i Sverige.

Presskonferens på Frontline Club i London 26.7.2010. Assange visar upp The Guardians text där det berättas om hemliga dokument som beskriver "sanningen om kriget i Afghanistan". Wikileaks gav 75 000 dokument om kriget i Afghanistan till The New York Times, The Guardian och Der Spiegel. "Det finns ingen perfekt information men till slut är sanningen det enda vi har", sade Assange. Han önskade också att materialet skulle tas på allvar, att händelserna skulle utredas grundligt och leda till en ny och bättre politik och att de skyldiga skulle åtalas. Julian Assange Bild: EPA / Stringer

Assange under en presskonferens i södra London 23.10.2010. Sammanlagt 400 000 nya amerikanska militärdokument hade lagts ut på Wikileaks webbplats. Dokumenten innehöll detaljerade uppgifter om irakier som torterats och om hur den irakiska polisens misshandel av fångar ignorerats av de amerikanska styrkorna. Julian Assange i London i oktober 2010 Bild: EPA/FELIPE TRUEBA

År 2010 misstänktes Assange för våldtäkt och sexuella trakasserier i Sverige. Han kämpade i olika brittiska rättsinstanser för att inte bli utlämnad till Sverige, men förlorade. Han anhölls i sin frånvaro. Här anländer Julian Assange till Högsta domstolen i London 12.7.2011 där han vädjar om att inte bli utlämnad till Sverige. Julian Assange anländer till Högsta domstolen i London 12.7.2011. Assange vädjar om att inte bli utlämnad till Sverige

Assange under ett seminarium i Stockholm 14.8.2010. Seminariet arrangerades av de kristna socialdemokraternas organisation Broderskapsrörelsen. Assange vid ett seminarium i Stockholm Bild: EPA/Bertil Ericson

Assange talar vid en presskonferens på Frontline Club i London, 24.10. 2011. Assange anklagar en rad USA-baserade finansinstitutioner för att att blockera donationsströmmar avsedda för hans organisation. Han meddelar också att fokus nu riktas är på insamlande av pengar så att Wikileaks kan fortsätta med sin verksamhet som visselblåsare också i framtiden. Julian Assange Bild: Daniel Deme / EPA

Julian Assange talar vid S:t Pauls Cathedral i London 15.10.2011. Julian Assange talar vid S:t Pauls Cathedral i London 15.10.2011 Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

År 2012 ansökte Julian Assange om skydd på Ecuadors ambassad i London. Han var rädd för att han i Sverige skulle bli utlämnad till USA. Ecuador motiverade sitt beslut att ta emot Assange med att han riskerade dödsstraff i USA eftersom Wikileaks läckt hemliga dokument om USA och om USA:s relationer till andra länder.

Julian Assange talar 8.10.2011 på Trafalgar Square under en manifestation mot Afghanistankriget med anledning av att det förflutit tio år sedan kriget inleddes. Julian Assange talar 8.10.2011 på Trafalgar Square under en manifestation mot Afghanistankriget med anledning av att det förflutit tio år sedan kriget i Afghanistan inleddes. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Julian Assange gör ett uttalande 19.8.2012 där han berättar om att man har hittat dolda mikrofoner på Ecuadors ambassad. Julian Assange gör ett uttalande 19.8.2012 där han berättar om att man på Ecuadors ambassad har upptäckt dolda mikrofoner. Assange har beviljats asyl på ambassaden. Bild: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Polis och anhängare till Assange utanför Ecuadors ambassad i London där han sökt asyl för att undvika att bli utvisad till Sverige. Julian Assange Bild: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Julian Assange vinkar till sina anhängare genom ett fönster på Ecuadors ambassad 16.6.2013. Julian Assange vinkar till sina anhängare genom ett fönster på Ecuadors ambassad 16.6.2013 Bild: EPA/TAL COHEN

Assange tillsammans med den amerikanska politikern Jesse Jackson utanför Ecuadors ambassad i London 21.8.2015. Assange har här tillbringat över tre år på Ecuadors ambassad där han beviljats politisk asyl. Julian Assange och den amerikanska politikern Jesse Jacksom den 21 augusti 2015. Bild: EPA/YUI MOK

Assange visar upp en FN-panels utlåtande i ett tal inför medier och anhängare på Ecuadors ambassad i London 5.2.2016. Assange hyllar FN-panelens slutledning där det sägs att han utsatts för ett godtyckligt frihetsberövande sedan han greps i London 2010 till följd av Sveriges anklagelser om att Assange gjort sig skyldig till våldtäkt och sexuella trakasserier. FN uppmanade Storbritannien och Sverige att dra tillbaka beslutet. Wikileaks grundare Julian Assange visar upp FN-panelens utlåtande i ett tal inför medier och anhängare på Ecuadros ambassad i London i fredags Bild: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

En FN-utredning kommer fram till att Assange är olovligen frihetsberövad. Julian Assange talar med journalister från balkongen i Ecuadors ambassad i London 5.2.2016 Bild: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Assange i direktsändning via videolänk vid en presskonferens på Wikileaks 10-årsdag i Berlin 4.10.2016. Videon sändes från Ecuadors ambassad i London.1 Julian Assange under en videosänd presskonferens i samband med Wikileaks 10-årsjubileum 4.10.2016 Bild: EPA/MAURIZIO GAMBARINI

Julian Assanges katt på Ecuadors ambassad i London 5.10.2018 Julian Assanges katt på Ecuadors ambassad i London Bild: WENN.com/All Over Press

I oktober 2017 anklagade Hillary Clinton Wikileaks för att ha gått Rysslands ärenden i syfte att hjälpa Donald Trump till makten i Vita huset.

Anhängare till Julian Assange utanför Ecuadors ambassad 1.8.2018. Anhängare till Julian Assange utanför Ecuadors ambassad 1.8.2018 Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Julian Assange under en presskonferens på balkongen till Ecuadors ambassad i London 19.5.2017. Julian Assange framför mikrofoner på ett presstillfälle utanför Ecuadors ambassad i London. Bild: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA