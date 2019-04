Dokumentär

En historia som låter alldeles för bra för att vara sann är oftast osann.

Storyn om amerikanska Elizabeth Holmes är otroligt fascinerande. Holmes största förebild var Steve Jobs och hon drömde om att själv bli den nästa stora uppfinnaren. När hon var 19 år hoppade hon av sina studier vid Stanford för att starta ett företag som skulle revolutionera läkemedelsindustrin. Tanken var att ta fram ny teknik som genom några droppar blod kunde avslöja nästan allt om en människas hälsotillstånd och därmed användas för att förebygga sjukdomar och till och med rädda liv.

Det var inget fel på det. Tanken var ju god, men problemet var dock att tekniken inte alls fungerade och att alla problem som uppdagades sopades under mattan. Trots teknikproblemen lyckades Holmes charma investerare, högt uppsatta politiker och journalister och skapade en mytomspunnen glansbild av både sig själv och sitt företag. Mottot fake it till you make it tas här till en helt annan nivå.

Från hajpad entreprenör till misstänkt brottsling. Elizabeth Holmes företag gick från att vara värt nio miljarder dollar till att vara värt noll. Bild på entreprenören och uppfinnaren Elizabeth Holmes. Bild: HBO

Holmes berättelse är så engagerande att det gjorts flera dokumentärer om henne och det finns också planer på att göra en spelfilm. I HBO-dokumentären The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley och i podden The Dropout får man följa med i alla svängar som finns i denna absurda historia.

Var?: Dokumentären The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley finns att se på HBO Nordic. Den sexdelade podden The Dropout av ABC News finns där poddar finns.

