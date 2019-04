Anna Lillkung: ”Valar morghulis – också Game of Thrones måste dö"

Game of Thrones -sarjan hahmo Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

Jag är en person som alltid levt mig in i fiktiva världar på tv-skärmen. Ändå vill jag påstå att min hängivelse till Game of Thrones är något annat – det handlar inte bara om att leva mig in i en illusorisk värld, utan också om vad den världen återspeglar i min verkliga, skriver Anna Lillkung i denna kolumn.

En vecka för sju år sedan satt jag febersjuk i en lägenhet i Paris. För att få tiden att gå började jag kolla på en ny serie som många pratade om och som då hade dragit igång sin andra säsong – HBOs stora satsning Game of Thrones.

Något distraherat tog jag mig igenom de första avsnitten av serien. Mellan feberyra drömmar och svettig vakenhet försökte jag hålla reda på de många tiotals karaktärerna i Westeros, med medelmåttig framgång.

Men när jag kom till slutet av första säsongen hände något. Intensiteten trappades upp och de emotionella insatserna blev större. I samband med det överraskande slutet i säsongens nästsista avsnitt (ni som har sett serien vet vilket) blev jag fast.

Karta över släktförhållandena i Game of Thrones-tv-serien. Bild: Anna Lillkung

Nästan ett decennium senare har jag kollat om den där första säsongen minst fyra gånger. Jag har introducerat Game of Thrones till skeptiska vänner, ritat upp familjekartor och påpekat vilka karaktärer vi hejar på. Jag har fått dem att hänga med i historierna och krigen som präglat fiktiva Westeros nutid, tills de blivit lika nördiga som jag.

Ett sorgepräglat avsked

Jag har själv gråtit och förfärats. Skrattat av lycka när elaka små pojkar fallit döda. Jag har kastat mig över relaterade skämtvideor och läst intervjuer med författare, serieskapare och skådespelare.

Jag har låtit min totala kärlek och mitt nörderi växa konstant.

När den åttonde och sista säsongen av Game of Thrones nu drar igång känner jag framför allt stor sorg.

Jag är en person som alltid levt mig in i fiktiva världar på tv-skärmen. Ändå vill jag påstå att min hängivelse till Game of Thrones är något annat – det handlar inte bara om att leva mig in i en illusorisk värld, utan också om vad den världen återspeglar i min verkliga.

Game of Thrones har nämligen aldrig bara varit en fantasivärld med jättevargar och drakar. Serien har snarast skildrat hur vi människor motiveras till goda och onda handlingar av olika skäl, vare sig det är som följd av maktbegär, heder, kärlek eller överlevnadsinstinkt.

Böckernas författare George R.R. Martin har skapat ett samhälle som i sina olikheter har väldigt många paralleller till vår verklighet, och även referenser till vårt samhälles historia. Där övertygelser om någons storhet visar sig vara missvisande, där löften sviks och där krig aldrig har någon vinnare.

Under åren har Game of Thrones definitivt vacklat, med en femte och en sjunde säsong som inte levde upp till allas förväntningar. Men i genomsnitt har standarden varit hög och framför allt har grundhistorien konstant engagerat och underhållit.

Hängiven publik

Serien har också lyckats skapa ett helt samfund av människor runt om i världen som lägger fram teorier kring karaktärerna och historien, och som funderar kring den djupare betydelsen av det vi ser på skärmen eller läser om.

Denna gemenskap är även ovanligt bred. Många som inte sett Game of Thrones avfärdar det ofta med att vara något för ”fantasynördar”, men få serier har en så heterogen och hängiven publik. Och få serier har präglat populärkulturen lika mycket under det senaste årtiondet.

Därför är förväntningarna höga när Game of Thrones drar igång sin sista säsong den 14 april. Hur kommer serien att sluta? Och kommer serieskaparna faktiskt att få ihop allt?

Frågorna och farhågorna är befogade.

Game of Thrones skapare har sällan spelat enligt fansens regler. I takt med att serien blivit allt mörkare har min egen rädsla beträffande ett mörkt avslut på det hela ökat.

Den andra frågeställningen, hur HBO ska knyta ihop säcken under bara sex avsnitt, ger ännu mer ångest.

Ju fler gånger jag kollat igenom Game of Thrones, desto tydligare blir det att serien vid flera tillfällen har påbörjat en story för att sedan bara släppa den. Dessa handlingar har sällan varit tillräckligt viktiga för att lägga märke till, men samtidigt visar det på att vi som publik kanske inte kommer att få alla svar.

Hoppas på ett värdigt slut

Sedan sjätte säsongen har serien inte längre haft böckerna att utgå från. Teamet bakom vet hur George R.R. Martin har tänkt sig slutet, men avsaknaden av ett detaljerat bokmanuskript märks.

Game of Thrones-fansen har under årens lopp också skapat fler teorier än serien möjligen kan svara på i åttonde säsongen. Det innebär att en del saker antagligen kommer förbli oklara, till mångas förtret.

Samtidigt är det just dessa tankar och kluvna känslor som får mig att inse att det ändå är dags att ta farväl av serien. Jag vill att den ska få ett värdigt slut, innan den hunnit tappa momentum och trovärdighet.

När jag var 12 år upptäckte jag att de engelska Sagan om ringen-böckerna innehöll tilläggskapitel om vad som hände efter att sista boken tog slut. Det kanske är samma sak jag efterlyser efter Game of Thrones.

När man redan nu planerar spinoffer till serien hoppas jag att inga förhastade beslut tas. Förklaringar och fördjupningar för oss inbitna fans behövs.

Men det kanske är bättre om de blir snyggt paketerade som skrivna bihang som står utanför tv-serien, än ändlösa uppföljare som görs enbart för att tjäna pengar.

En upprepad fras i Game of Thrones lyder ”Valar morghulis” – alla män måste dö.

Och till syvende sist är tiden nog kommen för serien själv att dö, hur mycket jag än kommer att sörja.