Direkt: Finland möter urstarkt Kanada i semifinal – lyckas Damlejonen ta sig ur den kanadensiska torktumlaren?

Kanada tog sitt senaste VM-guld 2012 och i Pyeongchang 2018 fick de nöja sig med OS-silver. Nu är målet att ta VM-guld. Kan Damlejonen få Kanada ur kurs? I idrott är allt möjligt, säger chefstränaren Pasi Mustonen.

Finland har lyckats vinna över Kanada tre gånger på tre år. Men bara en gång i VM. Det skedde den första april 2017 i Plymouth, USA.

Finland hade inlett VM-turneringen med en förlust mot Ryssland. Nu stod Kanada i tur. Damlejonen gick upp i ledning tre gånger. Sanni Hakala stod för öppningsmålet, Petra Nieminen och Susanna Tapani stod för varsin balja och slutligen, vid tiden 58.19 klev Ronja Savolainen in och avgjorde den historiska matchen.

Tre månader tidigare hade Damlejonen skapat rubriker, efter att ha besegrat Kanada för första gången i Nations Cup. Finland vann med 1-0, Michelle Karvinen stod för matchens enda fullträff.

Den tredje gången skedde också i Nations Cup i tyska Füssen, strax före OS i Pyeongchang. Finland vann med 3-2 efter förlängning. Då var det Riikka Sallinen (f.d. Välilä) som stod för det avgörande målet.

Kanadas OS-satsning ger fördel

Men till skillnad från VM 2017, är det här säsongen efter ett OS och både USA och Kanada är stärkta av den landslagssatsning, eller centralisering som de kallar det, då de samlar landslagsspelarna på en ort och ser till att de kan fokusera enbart på sin idrott i flera månader.

Förutom att lagen då toppar formen till OS, betyder det ofta att både Kanada och USA drar upp ett större försrpång till de övriga hockeynationerna. Bägge länderna har spelat urstarkt i den här VM-turneringen och till exempel Finland hade inte en chans i gruppspelet då de hamnade i den kanadensiska torktumlaren.

Kanada kommer inte att vika en tum nu heller. De har kommit till Esbo för att vinna VM-guld.

Michelle Karvinen, Finlands bästa målskytt. Michelle Karvinen. Bild: Miikka Jääskeläinen / All Over Press

Tekningar, målskytte och målvaktsspel – Kanada vinner 3-0

Damlejonen såg dessvärre lite tandlösa ut mot Kanada i gruppspelet. För att ha en chans att avancera till final, behöver Finland börja vinna tekningar och närkamper.

Bland turneringens tio bästa tekare finns tre kanadensare och en finländare. Brianne Jenner och Melodie Daoust vinner 73, respektive 67 procent av sina tekningar. Emily Clark 63 procent. Finlands bästa tekare i turneringen är Noora Tulus som har vunnit 66 procent av tekningarna.

Bland turneringens tio bästa målskyttar finns fyra kanadensare; Natalie Spooner (5), Blayre Turnbull (5), Loren Gabel (3) och Brianne Jenner (3). Finland har Michelle Karvinen (3)

Bland de tio bästa poängplockarna finns förvisso Jenni Hiirikoski (1+7=8) utöver de redan bekanta kanadensarna Natalie Spooner och Brianne Jenner samt Sarah Nurse.

Målvaktsspelet går också till Kanada. Shannon Szabados har en räddningsprocent på 96,55 och har i snitt släppt in 0,5 mål per match. Noora Räty är nia i tabellen med räddningsprocenten 90,83 och i snitt 2,79 insläppta mål per match.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Kanada har allt vad som krävs för att köra över Finland.

Kedjorna:

Förbundskaptenen Pasi Mustonen har valt att göra en del förändringar i kedjorna jämfört med kvartsfinalen mot Tjeckien.

Nelli Laitinen går in i första backpar tillsammans med Jenni Hiirikoski. Elisa Holopainen flyttar från fjärde kedjan till ytter i trean tillsammans med Venla Hovi och Tanja Niskanen.

Emma Nuutinen går in i fjärde kedjan tillsammans med Viivi Vainikka och Annina Rajahuhta.

Ettan:

33 Michelle Karvinen – 13 Riikka Sallinen – 77 Susanna Tapani

6 Jenni Hiirikoski – 7 Nelli Laitinen

Tvåan:

19 Petra Nieminen – 10 Linda Välimäki – 24 Noora Tulus

88 Ronja Savolainen – 15 Minnamari Tuominen

Trean:

9 Venla Hovi – 61 Tanja Niskanen – 12 Elisa Holopainen

2 Isa Rahunen – 4 Roosa Lindstedt

Fyran:

22 Emma Nuutinen – 25 Viivi Vainikka – 11 Annina Rajahuhta

8 Ella Viitasuo

Målvakt:

41 Noora Räty (1 Eveliina Suonpää)

Se matchen direkt i TV2 eller på Arenan med start klockan 15.40. Matchen refereras på svenska av Anki Karhu.