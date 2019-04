Fokus på Desmond Child – hitmakaren som skivbolagen älskar men vissa hardcore fans hatar

Vägen till framgång var knölig för Kris Kristofferson.

Kris Kristofferson slog igenom i början av sjuttiotalet med låtar som "Me and Bobby McGee" och "Help Me Make It Through the Night". Senare har den strävröstade låtskrivaren och countrysångaren blivit känd också som en framstående filmskådespelare. Men vägen till berömmelse var inte lätt.