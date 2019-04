Borgåsannfinländaren Kevin Servin är mycket nöjd med partiets resultat

Suomessa on järjestetty eduskuntavaalit. Vaalitulos on tasainen. Voittajia ovat vasemmistopuolueet ja vihreät. Myös perussuomalaiset menestyivät hyvin. Suurin häviäjä on keskusta. Urheilua: Suomi sai MM-hopeaa naisten jääkiekossa.