En söndag i helvetet: Cykelloppet Paris–Roubaix

Paris–Roubaix är ett årligt cykellopp som går från Frankrikes huvudstad till en liten stad invid den belgiska gränsen. Sträckan är cirka 260 kilometer, men det är inte sträckan i sig som bjuder på den största utmaningen.

En stor del av loppet avverkas på kullersten. Avsnitten kallas för pavésektioner och de graderas från 1–5, kategori 5-sträckorna är så ojämna att de vanligen inte används för vanlig trafik.

Den brittiska cyklisten Bradley Wiggins under den 113 upplagan 2015. Wiggins har vunnit det mesta på cykel, men inte Paris–Roubaix.

Hela loppet avverkas på runt sex timmar. Väderförhållanden spelar in på tiden och på hur många cyklister som kommer i mål.

Det finns otaliga saker som kan gå fel under loppet. Vurpor och tekniska fel kan sätta käppar i hjulet även för förhandsfavoriterna. Det finns inga garantier.

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Paris-Roubaix 1982. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Loppet började kallas för helvetet i norr lite efter andra världskriget. Då kantades vägarna av skyttegravar och okreverade granater.