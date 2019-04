Tårögda damlejon föll i sanslöst drama: Petra Nieminens mål dömdes bort i förlängningen, USA vann VM-guld efter vassare straffskytte

Så nära, så nära, men ändå så långt borta. De finländska damlejonen och alla de hejande supportrarna hade redan börjat fira VM-guldet då domarna avbröt festen och underkände Petra Nieminens matchvinnande mål i förlängningen. Istället tog USA hand om guldet efter straffläggning.

Det var en jättelik utmaning Finlands damlejon hade att bemästra för att för första gången i historien kunna titulera sig som VM-guldmedaljörer i ishockey.

USA, som vunnit alla matcher i turneringen, och som i gruppspelet mosat finländskorna med 6-2, gällde som skyhög storfavorit i finalen.

All press USA. Allt att vinna för damlejonen. Ett delikat läge, vilket även chefstränare Pasi Mustonen var medveten om.

– Idag ska vi njuta, konstaterade han Mustonen för Yle inför matchen.

Och som finländskorna njöt, kämpade och slet. Men det räckte inte. USA tog hand om VM-guldet i en högdramatisk VM-final.

Finland fick inledningsvis agera mottagande part då USA styrde spelet och skapade farliga målchanser, men finländskorna hängde ändå hyfsat bra med i amerikanskornas tempo.

Och trots att spelet stundvis snurrade obehagligt nära och obehagligt länge kring det finländska målet lyckades Noora Räty, som sista utpost, med många fina räddningar hålla med Finland i kampen.

Yle sportens referent Anki Karhu påminde också om att matchtempot var högre än i semifinalen mot Kanada.

Det var sist och slutligen USA som styrde och ställde i den första perioden, och utan Rätys fina form hade damlejonen sannolikt legat under med flera mål. Totalt noterades Räty för hela 17 räddningar i den första perioden.

Mot slutet av perioden lyckades Finland ändå sätta lite press på USA i deras anfallszon, men några riktigt vassa chanser skapade finländskorna inte. Finland hade dessutom svårt att vinna puckdueller i egen zon, och så hemskt många organiserade anfall var det inte tal om.

Det var uteslutande USA som hade de farliga målchanserna i period ett, och pausvilan kom väldigt lägligt för trötta, finländska damlejon.

Stärkta av pausvilan fick damlejonen ett kalasläge att ta ledningen då USA drog på sig en utvisning genast i början av den andra perioden, men dessvärre rann det numerära överläget ut i sanden utan finländskt ledningsmål.

Den andra perioden gick i något jämnare tecken än den första.

Halvvägs in i den första perioden bjöds damlejonen för andra gången på en möjlighet att spela powerplay. Närmare än en tomt gapande amerikansk målbur kom dock Finland inte.

Men istället kopplade damlejonen ett litet grepp om matchen, och fick faktiskt ett par riktigt farliga målchanser till stånd.

Slutet av perioden var igen USA:s och läget såg stundvis riktigt förtvivlat ut, men igen stavades den finländska räddningen med fyra bokstäver: Räty.

Men inte ens hon kunde stoppa den amerikanska tornadon. Efter ett pucktapp i mittzon tog Annie Pankowski hand om spelredskapet och kunde sätta in ett välplacerat handledskott bakom Rätys plockhandske några minuter före paus.

Den finländska hemmapubliken fortsatte trots baklängesmålet att frenetiskt heja fram de egna, och stärkta av ”den sjätte spelaren” lyckade Finland kvittera då Petra Nieminen frispelade Susanna Tapani vid bortre stolpen.