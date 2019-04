Vi lever i en djungel av kostråd: "Men största bristen gällande mat idag är kärleken till matlagning"

Kärsäkastike on yksi someryhmän hiteistä.

Arkinen ruuanlaitto on usein ikävää pakkopullaa ja aina on ideat loppu. Tähän tuskaan tuhannet suomalaiset hakevat apua Facebookin Kotiruokaryhmästä. Niin myös Anneli Leino, jonka tärkein yleisö on tosin kotona.