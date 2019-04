Anders Norrback: "Sydösterbotten har upplevt att man behöver en representant i Helsingfors"

Anders Norrback (SFP) gjorde ett bra val och knep det fjärde SFP-mandatet i Vasa valkrets. Han anser att det behövs en djupare diskussion kring demokratifrågan och det kommer han att jobba för.

- Vi måste fundera på varför inte budskapet om utveckling och samexistens går före budskapet om hat och splittring. Det bekymrar mig, säger han.

- Jag vill jobba för en samförstånds- och diskussionspolitik. Jag tror det är det jag kan göra som riksdagsman.

Enligt Norrback borde de partier som har den demokratiska grundsynen i sitt partiprogram och sin ryggmärg sitta ner och fundera.

- Vi måste ta en allvarlig diskussion och fundera på hur vi för ut budskapet, men sedan måste vi som har den här synen i riksdagen och i en eventuell regering börja agera på det sättet. Den förra regeringen agerade med principen "the winner takes it all".

Vill jobba för hela Österbotten

En stor del av Norrbacks röster kom från Sydösterbotten och speciellt från hemkommunen Närpes, men han har inte frångått sin valslogan: För hela Österbotten.

- Vi måste få ett bättre samarbete i Österbotten, det vill jag. Det är vår styrka att både stad och landsbygd kan utvecklas tillsammans.

En man med kort mörkt hår har en bekymrad min. Bild: Yle/Juho Teir

Norrback är fårfarmare och många såg honom som bondekandidaten i det här valet.

- Det har varit en diskussion kring bonde och ickebonde. Det är jag nu som är bonden och också de frågorna känner jag ett ansvar att sköta och det vill jag gärna sköta. Det blir en central fråga för mig.

Tre mandat blev fyra

Överlag gjorde SFP ett bra val, såväl nationellt som i Österbotten. Resultatet blev ett tilläggsmandat från Vasa valkrets.

- Det känns jätteskönt. Vi har varit utsatta och på sidan om. Det tror jag att vi alla är överens om. Men samtidigt är jag bekymrad över hur vi ska få ihop en regering i det här landet efter det här valet, men vi får ta itu med det då.

Tiotals människor sitter vid sina bord i en restaurang. Bild: Yle/Juho Teir

Huruvida SFP kommer att sitta i den kommande regeringen vill inte Norrback sia om.

- Vi har våra randvillkor, men det är viktigare att vara med och kunna påverka än att stå utanför och inte alls kunna påverka. Det är klart vi är flexibla och det måste vi vara också i den här situationen. Men jag ser inte hur en regering ska se ut när jag tittar på tv:n, jag vill varken spekulera eller fundera. Det måste få mogna och det tror jag det måste för alla.