Lägre medelålder men färre unga – här är den nya riksdagens yngsta politiker

Speciellt De Gröna fick in många unga och kvinnliga kandidater. Sammanlagt 3 kvinnor under 30. De gröna firar sin valframgång. Bild: Lehtikuva

Medelåldern i riksdagen sjunker med ett år, men samtidigt blir representationen av unga väljare sämre. I den nya riksdagen sitter åtta stycken under 30-åriga politiker.

Efter valet 2015 låg medelåldern i den nya riksdagen på 47,3 år.

I valet 2019 föryngras riksdagen en aning men mest på grund av att det kommer in flera 30–40-åringar.

Förra riksdagen hade år 2015 en medelålder på 47,3 år. Nu är medelåldern 46 år.

Färre under 30-åringar

Antalet ledamöter som är under 30 år har ändå minskat.

Nu valdes åtta stycken under 30-åriga politiker in i riksdagen. Efter valet 2015 var antalet 14 stycken.

Också efter valet 2011 fanns det fler unga ledamöter än nu. Då valdes det in 11 stycken under 30-åriga politiker.

I valet 2019 får De Gröna in flest unga politiker, sammanlagt 3 kvinnor.

Iiris Suomela, 24 år, De Gröna

Iiris Suomela Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Iiris Suomela från Tammerfors är den nya riksdagens yngsta ledamot.

Suomela är en aktiv studentpolitiker vid Tammerfors universitet och viceordförande i Tammerfors stadsfullmäktige.

Bella Forsgrén, 27 år, De Gröna

Bella Forsgrén, kommunal beslutsfattare i Jyväskylä. Bild: Niklas Evers

Bella Forsgrén från Jyväskylä är nästyngst i riksdagen. Hon har en bakgrund i studentpolitiken vid Jyväskylä universitet och är sedan kommunalvalet 2017 medlem i Jyväskyläs stadsfullmäktige.

Svenska Yle intervjuade Forsgrén i augusti 2017, då De Grönas stöd i opinionsmätningarna var rekordhögt.

Sofia Virta, 28 år, De Gröna

Sofia Virta. Bild: Kalle Mäkelä / Yle

Sofia Virta från S:t Karins efterträder De Grönas tidigare ordförande Ville Niinistö i Egentliga Finland. Hon sitter i S:t Karins kommunfullmäktige.

Virta är småbarnsförälder och hade kanske inte räknat med att det skulle gå så bra i valet. Hon hade myskväll hemma under valkvällen och fick bråttom till De Grönas valvaka då resultatet klarnade.

Det enda andra partiet som lyckades få in flera än en ung ledamot är Samlingspartiet, som fick in två under 30-åriga män.

Matias Marttinen, 28 år, Samlingspartiet

Matias Marttinen Bild: Handout

Matias Marttinen från Satakunta har jobbat som tidigare finansminister Petteri Orpos specialmedarbetare. Och nu får han göra sin förra chef sällskap i riksdagen,

Marttinen är sedan tidigare invald både i Raumos stadsfullmäktige och Satakuntas landskapsstyrelse. Han har lovat jobba för flera arbetsplatser i Satakunta.

Janne Heikkinen, 28 år, Samlingspartiet

Janne Heikkinen, Samlingspartiets riksdagsledamot från Uleåborg. Bild: Janne Heikkinen

Janne Heikkinen från Uleåborg har lovat vara en initiativtagande och fördomsfri förnyare i riksdagen.

Han säger sig jobba mot statligt förmynderi och för individens frihet. Heikkinen jobbar med kommunikation.

Jenna Simula, 29 år, Sannfinländarna

Jenna Simula Oulu perussuomalaiset Bild: Sasha Silvala / YLE

Jenna Simula är den andra unga ledamöten som representerar väljarna i Uleåborgs valkrets. Hon har tidigare arbetat som Olli Immonens (Sannf) assistent i riksdagen.

Simula är intresserad av motorcyklar och jakt.

Joonas Könttä, 29 år, Centern

Joonas Könttä Bild: Handout

Joonas Könttä från Jyväskylä jobbar som kommunikationsspecialist på utrikesministeriet och är specialiserad på Rysslands och Östeuropas politik.

Könttä är invald i Jyväskyläs kommunfullmäktige och Mellersta Finlands landskapsstyrelse.

Ilmari Nurminen, 28 år, Socialdemokraterna

Ilmari Nurminen (SDP) i lilla parlamentet i april 2016, ett år efter att han valdes in i riksdagen. Numrinen är född 1991 och riksdagens yngsta ledamot. Bild: Niklas Evers

Ilmari Nurminen från Sastmola, Birkaland, är den enda under 30-åriga riksdagsledamoten som nu väljs in för en andra period. Efter valet 2015 var han yngst i riksdagen och den första 90-talisten i riksdagen.

I riksdagen har han fokuserat speciellt på vårdfrågor.