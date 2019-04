Allt svårare resa med flyg till och från Karleby-Jakobstad flygplats – Finnair fortsätter ställa in flygningar

Finnair fortsätter att ställa in sina flygningar till och från Karleby-Jakobstad flygplats. Förra veckan ställdes fyra turer in och nu är frågan om nerlagda flyg till och från Kemi ytterligare förvärrar situationen.

De inställda turerna förra veckan innebar att femtiofem personer inte kom sig till Kronoby med kvällsflyget på onsdag. Inte heller kunde sextio personer ta sig till Helsingfors på torsdag morgon som planerat, säger hangarchef Stig-Göran Forsman.

Därtill ställdes även kvällsflyget på tisdagen och morgonflyget på onsdagen in.

Under mars månad har åtminstone 26 flygningar till och från Karleby-Jakobstad flygplats ställts in och inställda flyg fungerar inte för näringslivet.

Två Kemi-flyg dras in permanent

Nu är risken att situationen ytterligare förvärras när det övernattande kvällsflyget till Kemi och morgonreturen tillbaka dragits in.

- Det här borde inte påverka Karleby-Kronoby flygplats eftersom det handlar om två skilda turer. Men det finns risk för att Karleby-Jakobstad drabbas indirekt, säger Forsman.

Kemiflyget landade 44 gånger i Kronoby

Hela 44 gånger hittills i år har Kemiflyget nämligen mellanlandat för att plocka upp strandade passagerare på Karleby-Jakobstads flygplats. Nu finns inte den möjligheten längre.

- Det här är inte alls bra. Alla lider - industrin, skolor, företag och privatpersoner, säger Forsman.



Hangarchef Stig-Göran Forsman. VD Stig-Göran Forsman vid Kronoby Flyghangar Ab Bild: Yle/Kjell Vikman

Passagerarna minskar när det inte finns flyg

Att turerna till och från Kemi-Tornio dragits in beror på att det övernattande kvällsflyget blir dyrt för Finnair. Flygplatsen har 68 000 passagerare per år och under årets första månader steg passagerarantalet med tjugo procent.

Som mest har 130 000 passagerare rest via Karleby-Jakobstad flygplats. Förra året var siffran 70 000. Då trafikerade Next Jet fortfarande under det första kvartalet.

I år kan passagerarmängden blir ännu mindre, i värsta fall under 50 000 personer. Det är ändå inte passagerarna som sviker säger Forsman. Det finns helt enkelt inga fler flyg att ta.

- Det beror på att det inte finns tillgängliga flygturer. Antalet platser har halverats på fyra år.

Antalet inrikespassagerare har gått ner med 13,8 procent sedan samma tid förra året. Men det är utrikesflygen som tagit den största smällen, en minskning på trettiofem procent.. Det beror på att det inte längre finns någon linje till Stockholm. De enda utrikesflygen är chartertrafik.

Men Forsman säger att flygtrafiken till Kronoby inte hotas av nedläggning, även om passagerarmängden sjunkit rejält.

- Men det drabbar regionen oskäligt mycket, säger Forsman.



Situationen för resenärerna kan ytterligare förvärras när det övernattande kvällsflyget till Kemi och morgonreturen tillbaka dragits in. Säkerhetskontrollen vid flygplatsen i Kronoby Bild: YLE/Carl-Magnus Långkvist

Hyr in flygplan

Arbetet med att hitta ett bolag som vill ta vid där Next Jet slutade pågår också. Forsman säger att man dessutom saknar ett morgonflyg till Karleby-Jakobstad flygplats. Det är det mesta akuta problemet just nu.

Orsaken till de inställda turerna beror på övertidsblockaden på Finnair men även på att man har brist på flygplan.

Stig-Göran Forsman säger att det ryktas om att Finnair hyrt in två plan av Danish Air Transportin, DAT och lettiska DOT.

Eftermiddagsflyget vid klockan 14 i Kronoby på måndagen var ett DOT- eller DAT-ägt plan säger Forsman.

Besviken på regeringen

Nu hoppas Stig-Göran Forsman på mera stöd från regeringen. Finavia som upprätthåller flygplatserna är statligt ägt och staten äger hälften av Finnair.

- Man hade förväntat sig större ansvar från regeringens sida. Vi är en exportorienterad region med massor av företag och gäster som behöver fungerande förbindelser, säger Forsman.

Kronoby flyghangar har skickat ut en enkät till företagen för att reda ut hur behovet av flygturer ser ut. Nästa vecka väntar ett möte med Finnair.