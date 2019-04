Tränaren berättar om dopningskulturen i Österrike – barn får höra att man måste använda förbjudna preparat

Trond Nystad ville få österrikarna att förstå vikten av målmedveten träning för att nå framgång. Det gick inte hem och i stället lyftes dopning fram som den enda vägen. Tyvärr är den inställningen alldeles för utbredd, säger han till norska Dagbladet.

För tre år sedan tog norrmannen Trond Nystad över som landslagschef för de österrikiska skidåkarna. Efter några år av svaga resultat skulle han se till att landet skulle få en nystart och en första etapp skulle vara hemma-VM i Seefeld.

Men mästerskapet blev ingen stor fest för Österrike och i stället hamnade man mitt en stor dopningsskandal där landslagsåkarna Max Hauke och Dominik Baldauf greps av polis under en razzia på VM-orten.

Hauke och Baldauf erkände direkt för polisen att de dopat sig men för landslagstränaren Nystad dröjde det nästa två månader innan han fick kontakt med åkarna.

– De kom med ursäkter fram och tillbaka och försökte förklara vad som hände. Redan som barn fick de höra att de bästa dopar sig och sedan kom de i kontakt med dopningsorganisatören som också sa att de bästa fuskar.

– De var mottagliga för hans förslag och de gjorde något som de visste var fel, säger Nystad till den norska tidningen Dagbladet.