Frankrike utlyser internationell arkitekturtävling om Notre-Dames spira som rasade i branden

Frankrike kommer att ordna en internationell arkitekturtävling för att återställa den spira som rasade i branden i Notre-Dame natten till tisdagen.

Premiärminister Édouard Philippe sade på onsdagen att syftet med arkitekturtävlingen är att ge Notre-Dame en spira som motsvarar den nya tidens krav på teknik.

Tornet byggdes på 1800-talet under ledning av arkitekten Eugène Viollet-Leduc - det här efter en äldre spira revs ner under anti-katolska protester under franska revolutionen.

Kyrktuppen kom till rätta

Trots att spiran totalförstördes i branden på måndag kväll har man ändå hittat den specialdesignade tupp som prydde den högsta toppen. Tuppen var illa åtgången men den ska gå att återställa.

Kyrktuppar har överlag långa anor. Ursprunget är inte helt klarlagt, vare sig om den hör ihop med kristen symbolik eller äldre föreställningar.

Eftersom kyrktuppen vänder sig i vinden och alltid har näbben mot vinden uppfattas det som kristen symbolik, där de kristna ska vända sig mot kristendomens fiender.

Kyrktuppen symboliserar också dagens gryning, och uppmanar de kristna till vakenhet.

Ringaren i Notre-Dame toppar fransk boklista

Den klassiska romanen Ringaren i Notre-Dame av Victor Hugo e-sajten Amazons franska sidor just nu.

Romanen (Notre-Dame de Paris) utkom 1831 då katedralen var i dåligt skick. Bokens popularitet sägs ha blivit startskottet för ett omfattande restaureringsarbete som inleddes drygt tio år senare.