Tre Kronor bygger nytt guldlag? Ett dussin NHL-spelare VM-klara, Loui Eriksson senaste namnet

Han har redan ett VM-guld i prisskåpet efter att bland annat ha sänkt Finland med två mål i semifinalen. Nu är Loui Eriksson klar för vårens VM-turnering, berättar SVT. Och Vancouverforwarden är bara det senaste namnet i en lång rad med svenska NHL-spelare som tackat ja.

Världsmästare 2017 med en lång rad med NHL-spelare i truppen. Och VM-guld 2018 med 20 NHL-spelare i vinnarlaget.

Sveriges Tre Kronor försöker i Slovakien i maj vinna VM för tredje gången i rad, och det med ett bekant framgångskoncept: NHL-spelare som tackar ja till landslaget.

Enligt SVT har tolv svenska NHL-proffs redan lämnat grönt ljus, med superrookien Elias Pettersson och stjärnbacken Oliver Ekman-Larsson i spetsen.

Nu ansluter sig Loui Eriksson till listan. Den 33-årige veteranen har den gångna säsongen samlat poängen 11+18=29 för Vancouver Canucks.

I landslaget har Eriksson en gedigen meritlista. Två OS-turneringar, 2010 och 2014, World Cup 2017 och hela fem VM-slutspel, 2009, 2011, 2012, 2013 och 2015.

2013 var Eriksson en mycket viktig kugge i det svenska lag som hemma i Stockholm vann VM-guld.

Anfallaren spelade i samma kedja som bröderna Daniel och Henrik Sedin och Loui Eriksson stod bland annat för 2+1 när Tre Kronor i semifinalen i Globen besegrade Finland med 3–0.

Enligt SVT uppges följande svenska NHL-spelare vara klara för VM-turneringen som spelas i Bratislava och Kosice i Slovakien 10-26 maj: