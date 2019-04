Susann Sonntag njuter av livet och musiken

Hösten 2018 avslutade dansbandet Susann Sonntag's sin 33 år långa karriär. Nu är det dags för ny musik för Susann Sonntag men denna gång som soloartist. Låten Sing for me har premiär i Vegatoppen.

- Efter 33 år på olika dansplatser och evenemang beslöt vi efter moget övervägande att upplösa bandet och sluta, berättar Sonntag.

- Det kändes som att vi slutade på topp helt enkelt. Nu har jag mer tid att fokusera på min egna solokarriär. Samtidigt som det alltid är vemodigt att sluta med ett så stort och fint kapitel i sitt liv så känns det på samma gång som en ny möjlighet att bara koncentrera sig på den egna karriären.

- Jag har ju redan tidigare släppt låtar under mitt eget namn så det är på det sättet ingen nyhet att jag nu gör musik på egen hand, säger Sonntag.

Den tidigare låten Tårar faller ner var en framgångsrik låt på Vegatoppen.

- Tårar faller ner fanns med på Vegatoppen i sju månader. Den verkar lyssnarna ha gillat så det ska bli spännande att se vilken respons nya Sing to me får.

Vem är Susann Sonntag? Susann Sonntag kommer från Ingå och var sångare i framgångsrika dansbandet Susann Sonntag`s i 33 år

Inledde karriären redan 1985 i Tom Sonntag Band

1990 deltog Sonntag i Finlands eurovisions uttagning med låten "Jag tror på friheten"

Aktuell med låten Sing for me

- Sing for me är en otroligt ärlig och djup låt. Den berättar om mig själv, och om hur man som artist kan tvivla på sin kunskap inom sång och musik trots att det är just det som gett mig den största kraften, berättar Sonntag.

