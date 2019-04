Lurens teaterhistoria blir digital katalog - dina fotografier och anekdokter behövs till samlingarna

När Lurens sommarteater fyllde 50 år 2008 utkom en historik. Men nu ska sommarteaterns oskrivna historia dokumenteras. Lurens och Östra Nylands ungdomsförbund behöver din hjälp för att det ska lyckas.

Lurens sommarteater har fått ett stipendium på 10 000 euro av Svenska Kulturfonden för att skapa ett arkiv som eftervärlden kan kunna forska i och glädjas över.

Olle Sirén som var Östra Nylands ungdomsförbunds ordförande under teaterns första år sammanställde en historik till 50-årsjubileet, Lurens teaters historia 1958-2008.

Mats Tuominen, sommarteaterns mångårige scenograf, betonar att en historik ofta baserar sig på protokoll och resultaträkningar medan det här projektet fokuserar på berättelsen bakom.

- Det är ett arkiveringsprojekt där vi försöker samla ihop allt material som har med Lurens att göra. Allt från gamla fotografier till publikens minnen från föreställningar.

Mats Tuominen och Else-May Hydén i tv-rutan. Mats Tuominen. Bild: Yle / Leo Gammals

- Vi vill nå ut till alla och envar. Vi är intresserade av alla former av berättelser. Vad som har hänt bakom scenen, vad publiken eller någon i produktionen som inte stod på scenen har upplevt. Vi söker sådana historier som man kanske inte normalt lägger ut på webbplatser. Vi vill gärna veta hur det var på riktigt, säger producent Malena Lindroos.

- Vi har en hel del rekvisita och äldre filmer. Föreställningarna har vi filmade sedan ganska många år tillbaka. Men vi är mer intresserade av allt annat kring så fastän man inte tror att det är intressant kan man alltid fota det och skicka in, säger Lindroos.

Malena Lindroos med programblad. Malena Lindroos är producent för Önuf. Bild: Yle / Leo Gammals

- Vi borde ha de flesta programblad och de flesta affischerna. Kläderna är det lite si och så med. Nu är det tyvärr så att när vi använder kläder ett år, så syr vi ofta om dem följande år. De ursprungliga scendräkterna finns sällan kvar mer än på bilder från föreställningarna, säger Tuominen.

Nu behövs alltså din hjälp för att få in så mycket material som möjligt. Lurens efterlyser alla världens fotografier tagna bakom kulisserna, rekvisita, souvenirer, manuskript, smalfilmer och affischer.

Om du har bidrag kan du gå in på Lurens webbplats och fylla i blanketten som finns under länken Arkiv eller skicka per e-post.

Digital katalog för forskning

För två år sedan hade Mats Tuominen för avsikt att sammanställa en utställning till sommarteaterns annalkande 60-årsjubileum. Projektet strandade på grund av bristande finansiering.

Då steg Östra Nylands ungdomsförbund in och tillsammans med producenten Malena Lindroos lyckades de få ett stipendium.

- Finansieringen för det här året och nästa skrev jag tillsammans med Matte. Efter att han gjort förarbetet på egen hand kom vi fram till att det är lättare att göra det som förbundet, säger Malena Lindroos

Målet är en digital katalog med en gedigen lokalhistorisk dokumentering av Lurens verksamhet.

Den ska finnas vid det lokalhistoriska arkivet i Kuggom där allt material arkiveras. Det är Östra Nylands ungdomsförbund som förvaltar arkivet.

- För mig personligen är det här ett sätt att föra fram och ge den synlighet som de människor som startade det här och byggde upp det är förtjänta av. Och att det finns material för framtida forskning. Det skulle vara trevligt med ett kartotek där det precis finns allt material som finns att tillgå om till exempel pjäsen från 1962, säger Tuominen.

Jeppe på berget 1967 Ensemblen från Jeppe på Berget på Lurens 1967. Bild: Privat / Lurens sommarteaters arkiv / Önuf

- I förlängningen kan materialet användas för forskning inom Lurens men också i forskning om Östnyland och hur kulturen och människorna har fungerat här, säger Lindroos.

Intervjuer för ett tv-program

Tuominen planerar också en videoproduktion med intervjuer av personer som har medverkat vid Lurens. Berättelserna sammanställs senare till ett tv-program.

- Det finns fortfarande några som var med när verksamheten startade och därför är det aktuellt att göra det nu så länge vi hinner.

Kulisser flyttas för hand i pjäsen Gösta Berlings saga 1982 Kulisser flyttas på Lurens sommarteater. Bild: Privat / Lurens sommarteaters arkiv / Önuf

Före jubileumsåret i fjol började Tuominen med att intervjua några som var med vid premiären av Sockenskomakarna 1958 och när vridläktaren byggdes 1966.

Bland dem kan nämnas Else-May Hydén, Maj-Britt och Ingvald Forsbäck, Sven Andersson, Sven Gustav Backas och Karl-Erik Lill-Smeds.

Trots att Lurens i grunden är en amatörteater är det många professionella teaterarbetare som i tiderna har verkat där, bland annat Nils Brandt, Ulla Eklund, Börje Lampenius och Axel Slangus.

Axel Slangus sminkar Marita Laakso i pjäsen Stockflottarna 1962. Einar Ollas sitter i bakgrunden. Axel Slangus sminkar Marita Laakso på Lurens sommarteater. Bild: Privat / Lurens sommarteaters arkiv / Önuf

Östra Nylands Ungdomsförbunds (ÖNUF) sommarteaterverksamhet inleddes den 22 juni 1958 med pjäsen Sockenskomakarna.

Den uppfördes på folkhögskolans gårdsplan i Kuggom och blev starten på den friluftsteater som fortfarande framförs av idel amatörer.

Lurens vridläktare. Vridläktaren på Lurens sommarteater. Bild: Yle / Hanna Othman

Sommarteatern flyttade till Lurens gård i Pernå 1964. Två år senare byggdes Svenskfinlands första vridläktare för amatörteaterbruk med talkokrafter. Den rymde omkring 630 personer. Läktaren förnyades 1982.

- Det är ungdomsförbundet som har byggt den. Det fattades beslut och ritningarna gjordes på en Klubi 77-cigarettask. Det berättas att den första ritningen som Håkan Lindström skulle ha varit på en Klubiask i Pyynikki i Tammerfors där det fanns en vridläktare. Anteckningarna gjordes ganska primitivt och hela ritningen gjordes på två veckor, berättar Tuominen.

Lurens från luften 1978. Värdshuset Vita Hästen. Lurens sommarteater 1978 sedd från luften. Bild: Privat / Lurens sommarteaters arkiv / Önuf

1980- och 90-talen dåligt dokumenterade

Tuominen uppger att det finns ett antal fotografier från de första årtiondena, men sedan uppstår ett glapp.

- Konstigt nog är det 1980- och 90-talen som är problemet. Vi har ganska bra från första tiden, inte från första sommaren men påföljande somrar har vi fint bildmaterial. Men just under 80- och 90-talets slarvade man lite med det, säger Tuominen.

Från 1999 har Tuominen själv tagit flera hundra bilder från varje föreställning och det finns videoinspelningar från den tiden.

- Det finns smalfilmer någonstans som vi känner till men vi vet inte var de finns och dem är vi ute efter. Vi är inte säkra på vem som har dem eller var de förvaras.

Tuominen föreställer sig att de till och med kan finnas kvar i hus som bytt ägare, men att de nuvarande invånarna inte förstår dess värde.

- Där kan stå en liten text på, att det är från Slättens melodi eller något liknande på 1970-talet. Det är sådana pärlor vi är ute efter.