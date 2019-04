Iskmo-Jungsund delar gärna med sig av sin vandringsled: "Det tycks komma vandrare året om"

Människan behöver skogen, säger Bengt Leander, en av eldsjälarna bakom vandringsleden Iskmo-Jungsund. Leden invigdes 2016 och besöks året om.

Längs Iskmo-Jungsundleden finns flera talkobyggen. En bro som blev färdig förra våren leder från vandringsleden till Kråknäsudden, där det är riggat för paus. Här finns ved till grillplatsen som också byggdes förra året.

Snön ligger kvar på vissa ställen i skogen, och under bron är det is. Vid grillplatsen står två vandrare och tillagar sin lunch och vi sätter oss under taket.

– Det tycks nog vara vandrare året om, konstaterar Bengt Leander.

Bengt Leander jobbar med föreningen Iskmosunden och genom den också med vandringsleden. Han berättar att stigarna trampas upp också när snön ligger djupare.

– I fjol, på ett annat rastställe såg jag att det hade skrivits in i gästboken om en övernattning på nyårsnatten, och det är ju kul.



Vandringsleden invigdes 2016. Bakom den står föreningen Iskmosunden.

Föreningen grundades för att jobba med sjöarna i Iskmo-Jungsund.

– Vi insåg att vi har en så vacker natur här, och att vi ville att andra skulle få ta del av den också. Och så saknades det en vandringsled här i trakten.

Föreningen började röja upp och bygga spångar och broar, och allt sker på talkobasis.

– Som en i föreningen sa, ingen skulle kunna betala så mycket så att jag skulle göra det här för pengar, men gratis gör jag det gärna, säger Leander.

I sin helhet är vandringsleden 12 kilometer, men det finns kortare sträckor om man inte orkar så långt.

– Det är en ganska mångfacetterad skog vi har här, gammelskog, sjöar, men också kalhyggen. Jag tror att folk uppskattar att det finns en variation längs med leden.

Folk använder leden på olika sätt, berättar Leander, för rastning av hundar, för att njuta av naturen och lyssna på fågelsången.

Rastplatserna är förstås en viktig del av leden.

– Då har man tid att sitta ner och bara njuta.

And into the forest I go, to lose my mind and find my soul.

― John Muir, skotsk-amerikansk naturforskare