Smålejonen undviker nedflyttningskval efter seger med tolv måls marginal mot Schweiz – nu väntar USA i kvartsfinal

Efter tre förluster på tre matcher var Smålejonen piskade att ta tre poäng i den avslutande gruppspelsmatchen mot Schweiz för att undvika nedflyttningskval. Några spår av de hårda förutsättningarna syntes däremot inte i matchen mot Schweiz. Ketchupflaskan öppnades ordentligt efter tolv gjorda mål och noll insläppta.

Innan tisdagseftermiddagens match mot Schweiz hade U18-VM varit en stor flopp för Smålejonen. Förluster mot Kanada, Vitryssland och Tjeckien betydde att Smålejonen fick spela med kniven mot strupen mot Schweiz.

Efter att Schweiz dessutom förlängningsbesegrat Vitryssland under måndagen kunde endast tre poäng ge Finland den sista kvartsfinalplatsen.

Mot Schweiz spelade Smålejonen på det sätt som den finska hockeypubliken nog förväntade sig se även i de tidigare matcherna. Smålejonen övade på målskytte i en överlägsen uppvisning mot Schweiz.

Avgjort redan i första perioden

Det var fjärdekedjan som öppnade målkranarna för Smålejonen.

Först satte Aarne Intonen in ettan efter dryga två minuters spel, runt fem minuter senare pricksköt kedjekamraten Kasper Simontaival in tvåan.

Smålejonens framgångsrika inledning fick den Schweiziska huvudtränaren Thierry Paterlini att ta timeout.

Någon större effekt på matchbilden hade den åtgärden inte, drygt två minuter senare förvaltade Anton Lundell ett friläge i numerärt underläge, när han satte 3–0 mellan benen på Schweiz målvakt Andri Henauer.

Innan periodpausen satte ännu Mikko Petman Finlands fjärde bur.

– Vårt spel känns mycket bättre nu, ställningen berättar att vi gör rätt saker, konstaterade Kasper Simontaival, som hade poängsaldot 1+2 efter den första perioden, till Yle i den första periodvilan.

Förnedringen fortsatte

Schweiz bytte målvakt i den första periodpausen, men Smålejonens anstormning fortsatte i den andra perioden. Knappt två minuter in i den andra perioden träffade Leevi Aaltonen in finländarnas femte mål.

Drygt fem minuter in i den andra perioden knätacklade Finlands Antti Tuomisto motståndarlagets Yves Stoffel, som fördes till omklädningsrummet. Tuomisto fick matchstraff.

Under Tuomistos utvisning snurrade Patrik Puistola upp Schweiz försvar och satte Smålejonens andra mål i numerärt underläge för kvällen.

Samme Puistola gjorde sedan 7–0, då Smålejonen hade lekstuga i spel med fem mot tre. Minuten senare gjorde Veeti Miettinen Smålejonens åttonde, även det på powerplay.

Smålejonen hade lekstuga mot Schweiz. Anton Lundell i U18-dressen under VM 2018. Bild: Suomen Jääkiekkoliitto

Fyra mål per period

Smålejonen lättade inte på gasen i något skede av matchen, även i den sista perioden nätade man fyra gånger.

Dryga halvminuten in i slutakten sköt Ville Heinola fint in Smålejonens nionde och halvvägs in perioden gav Kalle Loponen Finland en tvåsiffrig ledning.

Patrik Puistola direktsköt Smålejonens elfte mål på pass av Antti Saarela. Puistola, som idag fick spela tillsammans med Anton Lundell, var på spelhumör och belönades som Finlands bästa spelare.

TPS-spelaren Juuso Pärssinen fastställde i matchens slustskeden slutresultatet 12–0.

Smålejonens chefstränare Mika Marttila var naturligtvis nöjd efter braksegern.

– Idag litade vi på vårt eget spel, en bra start bäddade för dagens resultat. Pojkarna njöt av att spela idag, konstaterade Marttila.

Tuff utmaning i kvartsfinalen



I kvartsfinalen väntar stenhårt motstånd. USA besegrade idag Lettland med 7–1 och säkrade gruppsegern i grupp B, vilket betyder att man ställs mot Finland.

Mika Marttila är hoppfull inför kvartsfinalen.

– De har den största pressen på sig. Vi har klarat oss bra mot dem i träningsmatcher och ska utnyttja erfarenheten vi fick idag.

USA, med Jack Hughes i spetsen, väntar för Smålejonen i kvartsfinalen. Jack Hughes har slagit poängrekord i den amerikanska ishockeyns juniorprogram. Bild: Icon Sportswire

Kvartsfinalen mot USA spelas på torsdag klockan 16.30 och sänds på Yles kanaler.



Resultat, U18-VM, 23.4:

Finland – Schweiz 12–0 (4–0,4–0,4–0)

02:26 1–0 Aarne Intonen (Kasper Simontaival, Veeti Miettinen)

07:28 2–0 Kasper Simontaival (Veeti Miettinen, Mikko Kokkonen)

09:44 3–0 Anton Lundell (Leevi Aaltonen) bp

19:11 4–0 Mikko Petman (Kasper Simontaival, Iivari Räsänen)

21:43 5–0 Leevi Aaltonen (Antti Tuomisto, Tuukka Tieksola) pp

27:04 6–0 Patrik Puistola bp

35:53 7–0 Patrik Puistola (Ville Heinola, Anton Lundell) pp2

36:55 8–0 Veeti Miettinen (Anton Lundell, Leevi Aaltonen) pp

40:36 9–0 Ville Heinola

49:55 10–0 Kalle Loponen (Aarne Intonen, Veeti Miettinen)

53:42 11–0 Patrik Puistola (Antti Saarela, Kalle Loponen)

58:59 12–0 Juuso Pärssinen (Tuukka Tieksola)

Målvakter:

Taponen (FIN) 9 + 4 + 8 = 21 räddningar

Henauer (SUI) 16 + 0 + 0 = 16 räddningar

Vuichard (SUI) 0 + 21 + 14 = 35 räddningar

USA – Lettland 7–1

Ryssland – Sverige klockan 20.30

Tjeckien – Kanada klockan 20.30