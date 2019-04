Symaskiner, printrar och soffhäng eller tystnad och koncentration - hur ska framtidens bibliotek se ut?

Stadsbiblioteket i Karleby fick 400 kvadratmeter mera yta sedan yrkeshögskolan Centrias böcker flyttade ut. Men vad ska man göra med utrymmet? Fylla det med böcker eller blir det printrar, kafé och symaskiner som på centrumbiblioteket Ode i Helsingfors?

Sällan har väl biblioteken varit så i hetluften som efter att Ode slog upp sina dörrar i december. Och frågan är väl vad ett bibliotek egentligen ska vara och hur det ska se ut.

Ett är säkert och det är att det händer mycket i biblioteksbranschen och finländarna är faktiskt, tillsammans med danskarna, världens flitigaste biblioteksbesökare.

- Visst har biblioteken förändrats både vad det gäller materialet och hur kunderna använder biblioteket, säger Susann Forsberg som är bibliotekschef i Karleby.

I dag ordnas många evenemang i biblioteken och ungdomar och barn kommer för att läsa läxor och göra grupparbeten. De vuxna läser, jobbar och studerar, förutom alla som lånar böcker och läser tidsskrifter.

Därför behövs det små utrymmen där man kan sitta och diskutera säger Susann Forsberg. Biblioteket kan också delvis fungera som utställningsutrymme. Varje kvadratmeter behöver inte längre fyllas med böcker.

I dag ska det även finnas e-böcker och e-tidningar på biblioteket.

- Det ska finnas allt mellan himmel och jord, säger Forsberg.

Päivi Jokitalo är vad hon själv kallar frilansande bibliotekarie. Hon har en lång erfarenhet i branschen och reser runt och fortbildar bibliotekspersonal och hjälper till med utvecklandet av bibliotek i Finland.

Det handlar inte bara om samlingarna utan också om lokalerna.

- I bibliotekslagen står det att biblioteket också ska erbjuda utrymmen för arbete, studier och medborgaraktivitet. Det är en viktig del av verksamheter, säger Jokitalo.

Lagen om allmänna bibliotek säger också att biblioteken ska erbjuda befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, ge alla tillgång till användning av information samt främja läskulturen och möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetens.

Biblioteken ska dessutom stöda ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Verksamheten ska bygga på gemenskap, pluralism och kulturell mångfald.

- Förutom att man ska kunna läsa ska man också kunna använda digitala verktyg och webbtjänster för att kunna skapa åsikter och en bild av världen som baserar sig på fakta, säger Päivi Jokitalo.

I dag om någonsin är vikten av källkritik av största betydelse säger Jokitalo. Det här är också något som biblioteken jobbar med redan sedan tidigare.

Då behövs texter, både i tryckt form men också i digital form, bilder, foton, film, musik och kulturellt innehåll av alla de slag säger Jokitalo.

Alla de här olika behoven försöker man möta i Karleby, med bibliotekslagen som rättesnöre.

- När vi planerar våra utrymmen så försöker vi uppnå de här målen. Biblioteket borde vara öppet för alla, oberoende vad du gör eller hur rik eller fattig du är, säger Forsberg.

Till biblioteket kan man också komma för att använda datorer och det trådlösa nätet.

Rent fysiskt ska hyllorna inte vara för höga och kompakta, det ska vara ljust och luftigt och trivsamt. Här ska man kunna slå sig ner med en dator eller en bok säger Forsberg.

I Karleby funderar man på om den första våningen kunde planeras för evenemang och för barn och unga. Andra våningen kunde mera anpassas för vuxna och vara tysta utrymmen med facklitteratur och skönlitteratur. Lite som på Ode.

- Lite som olika världar, kanske tar vi modell av Ode, vem vet, säger Forsberg.