Årets flyktingar 2019 är unga vuxna: Hon blev abiturient på rekordtid, han satsar på boxning

Hon kom in i gymnasiet fem månader efter ankomsten som kvotflykting till Finland. I vår blir hon student med toppresultat och sikte på studier i medicin. Han klättrar upp i boxningsranking och tränas av proffstränaren Pekka Mäki. Integration via boxning blev hans väg in i Finland.

Årets flyktingkvinna och -man utses årligen av Finlands flyktinghjälp. I år är båda innehavarna av titeln unga vuxna, 18-åriga Rand Mohamad Deeb från Syrien och 28-åriga Nourdeen Toure, ursprungligen hemma från Togo.

Årets flyktingkvinna 2019 kommer från Lahtis. Hon är vårens abiturient och heter Rand Mohamad Deeb. Rand Mohamad Deeb är årets flyktingkvinna 2019. Bild: Finlands flyktinghjälp

Deeb berättar att hon med sitt exempel vill visa att det går att lära sig språket och studera i Finland.

- Jag studerade finska åtta timmar om dagen, berättar hon. Målet var att lära mig språkets logik.

Hon hoppas att andra invandrare kunde ha det enklare, därför laddar hon upp undervisningsvideor på arabiska på Youtube.

- Det är lättare att lära sig ett nytt språk på sitt modersmål, säger hon.

Deeb tar studenten i vår och läser till inträdesproven till medicinska fakulteten.

- Att hjälpa andra är en hjärtesak för mig, säger hon.



Nourdeen Toure skapar sig en karriär inom boxning. Han utses till årets flyktingman 2019. Nourdeen Touren håller på att skapa sig en karriär inom boxning. Nu är han utsedd till årets flyktingman 2019. Bild: Finlands flyktinghjälp

Motion och hobbyer ledde in i samhället

Årets flyktingman 2019 Nourdeen Toure kom för åtta år sedan, som 20-åring, till Finland efter att ha rest i två års tid från sitt hemland Togo. Ensamheten har varit starkt närvarande.

- Min enda familj i början var polisen och Migrationsverket, säger han.

Toure började med boxning i Finland med målet att nå finskt mästerskap. Han boxades för första gången professionellt 2014.

Han hittade sitt sammanhang vid Tölö sporthall i Helsingfors, vänner som fick Finland att kännas som ett hem. Motion och hobbyer har varit viktiga för honom i vägen till integration i Finland.

Unga, aktiva flyktingar visar vägen

Flyktinghjälpen vill med valet av årets flyktingar lyfta fram betydelsen av unga, aktiva människor, som banar väg för andra.

- Deeb och Toure utgör båda med sitt mod, sin envishet och sin positiva inställning förutom exempel och förebilder för andra unga med flyktingbakgrund men de utgör också framtidshopp för det finländska samhället, uppger Flyktinghjälpen i sina motiveringar.

Årets flyktingkvinna har utsetts sedan 1998 och Årets flyktingman sedan 2016. Avsikten är att erbjuda ett uppmuntrande exempel på lyckad integration i Finland.