GrIFK höll för trycket i Sjundeå – hemmalagets stjärnspelare utgick efter en kvart

Grankulla IFK ryckte två gånger men Sjundeå IF kom ikapp. Gästerna lyckades vinna den svängiga matchen och förlängde säsongen med åtminstone en match genom att utjämna kvartsfinalserien till 2–2. Den direkt avgörande matchen spelas på fredag i Grankulla.

Sjundeå IF lyckades ta i en sexmålsledning och Gustav Svanbäck höll på att bli matchhjälte då han i slutet av den andra halvleken stod för sex mål och var nära att föra Sjundeå IF till semifinal. Vid ställningen 25–26 lyckades han ändå inte sätta in straffen bakom Albert Georgs. I stället var det Anthony Hellakoski som i den sista minuten satte in den sista stöten och blev belönad som matchens bästa spelare.

– Sjundeås höga 5–1-försvar gjorde det svårt för oss. Av tio anfall spelade vi in nio bollar till linjen och gjorde noll mål. De kunde sedan göra mål i tomt då vi hade utvisning. Som tur fixade vi det till slut, säger Hellakoski efter matchen till FM-ligans webbplats.

GrIFK tappade sitt försprång – två gånger

GrIFK hade redan i den första halvleken en femmålsledning efter att Miro Koljonen i den 13:e matchminuten pangade in 3–8 på tavlan. Knappa åtta minuter senare utjämnade ändå Fredrik Karlsson matchen till 10–10. Matchen fortsatte i jämna tecken och paussiffrorna skrevs 13 lika.

GrIFK kom igen starkare in i matchen efter paus och 16 minuter in i andra halvlek hade de igen en ledning, nu med sex bollar. Det försprånget tappade de också, och slutet blev en riktig thriller. Grankullalaget lyckades ändå hålla undan och fick till slut ännu försköna siffrorna till 25–28.

– Vi fortsätter på fredag. Det var en tajt match och vi hade lyckan med oss, kommenterar GrIFK-tränaren Kaj Hagman efteråt.

– Grani förde matchen till en början. Sedan kom vi ikapp efter några svackor och gör match av det. Sedan var det små marginaler på slutet som avgjorde och de vann matchen, säger SIF:s Teddy Nordling enligt FM-ligans webbplats.

Alexander von Numers skada avgörande



I mitten av första halvlek fick Alexander von Numers en hård smäll då han körde in i Grankullalagets försvarsmur.

Detta resulterade i en utvisning för gästernas Anton Karlsson medan von Numers var tvungen att lämna planen. Efter en kort stund fortsatte SIF-spelaren mot omklädningsrummet, utan att återvända.

I den tredje kvartsfinalen i måndags, som sjundeå vann med 28–21 stod von Numers för fem mål och var en av lagets viktigaste spelare. I dag hann han med ett mål på två avslut före han tvingades lämna spelplanen.

Alexander von Numers skadade sig efter 15 minuters spel. Alexande von Numers. Bild: Yle/Janne Karinkanta

Den femte och avgörande kvartsfinalen spelas på fredag i Grankulla med start klockan 19. Den andra kvartsfinalserien mellan BK-46 och HIFK fortsätter i morgon med den fjärde matchen. BK-46 leder den serien med 2–1 i matcher.

Sjundeå IF–GrIFK 25–28 (13–13) 2–2 i matcher

Anthony Hellakoski, GrIFK – 8 mål, 3 stjärnor

Gustav Svanbäck, SIF – 7 mål, 2 stjärnor

Patrik Johanson, GrIFK – 6 mål

Anton Karlsson, GrIFK – 5 mål

Fredrik Karlsson, SIF – 5 mål

Christoffer Thor, SIF – 4 mål

Rony Leven, SIF – 13 räddningar

Atte Pakarinen, GrIFK – 11 räddningar, 1 stjärna

Albert Georgs, GrIFK – 6 räddningar

Publik: 624