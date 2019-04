Analys: NHL-slutspelets andra omgång – matchparen, utgångsläget, avgörande faktorer

För första gången någonsin är alla fyra divisionsvinnare utslagna direkt. Efter en totalt galen första slutspelsomgång finns det ingen favorit till titeln. Åtta lag kan realistiskt drömma om att vinna Stanley Cup. Ingenting i sportens värld slår NHL-playoff!

Mycket tål Gary Bettman kritiseras för. Men för det fantastiska skådespel som vänner av NHL fått njuta av under slutspelets första omgång ska herr Bettman ha ett stort och varmt tack.

Lönetaket som infördes efter lockouten 2004-2005 är orsaken till en liga där alla kan slå alla – på riktigt. Ingen annan professionell lagidrott kommer ens nära den jämnhet som råder i dagens NHL.

Det var ägarnas vilja att få ett lönetak. Det var ändå kommissionären Gary Bettman som lyckades övertyga spelarfacket om att det är ägarnas väg, eller ingen väg överhuvudtaget som gäller. Och visst tycks spelarna förtjäna ganska så bra.

Tack, thank you, merci beacoup!

Inkommande natt kör andra omgången igång med Boston och Columbus som första par ute, klockan 02.00 finländsk tid.

Här är utsikterna för alla fyra matchpar.

I grundserien: 3–1 i matcher till Stars med målskillnaden 13–7.

Utgångsläget: Båda lagen övertygade i första omgången mot lag som tippades gå långt. Fast både Blues och Stars såg nog starkare ut än Nashville och Winnipeg under grundseriens sista månader. Så egentligen gick det precis som formkurvorna visade.

Sex matcher räckte också för båda lagen för att ta sig vidare, men Blues fick ett par extra vilodagar tack vare att matchserierna spelades i olika takt. Fem dagars vila för St. Louis, tre för Dallas.

Det senaste mötet mellan lagen är daterat 2 mars. Så mycket har hänt sen dess att grundseriematcherna mellan lagen inte ger någon som helst indikation på hur den här adrenalinfyllda resan kommer att sluta.

Därför vinner St. Louis: 25-årige nykomlingen Jordan Binnington i målet forsätter att vara lika lugn och pålitlig som han varit sen han plockades från farmarlaget till Blues vid årsskiftet. Han tar allt som går att ta – och några omöjliga därtill.

Blues tunga anfallsspel malar ner Dallas.

Ryan O’Reilly, Jaden Schwartz, Vladimir Tarasenko, Brayden Schenn och David Perron är anfallets toppkvintett som bara tidvis fick ut det bästa av sig mot Winnipeg. Och ändå vann Blues. Nu är gubbarna varma i kläderna och då blir det osande hett kring öronen på det unga Dallas-försvaret.

En verkligt jobbig tredje kedja jämnar vägen.

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Lagkaptenen Alex Pietrangelo tycker också om att göra livet surt för motståndarens anfallare. Alex Pietrangelo tacklar Mathieu Perreault. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Backklipporna Alex Pietrangelo (med C på bröstet) och Colton Parayko ser till att klyschan om att det inte finns ståplatser i närheten av det egna målet stämmer till punkt och pricka.

Det gör fruktansvärt ont att spela mot St. Louis Blues.

Därför vinner Dallas: Två gånger tripp-trapp-trull. Anfallets musketörer Aleksandr Radulov, Tyler Seguin och Jamie Benn är ordentligt på gång, vare sig de spelar i samma kedja eller fördelas på två linor. Sex poäng per man mot Nashville.

Försvarets tre nordiska snögubbar John Klingberg, Esa Lindell och Miro Heiskanen fortsätter att vara på samma nivå som i första omgången. Trion håller världsklass, spelar galaktiska minuter – och lyckas överleva Blues bulldozer-hockey.

Och så har Dallas Ben Bishop i målet. Trots allt Binnington-beröm, så är Bishop antagligen ännu bättre.

Överraskningsfaktorn i Stars kan avgöra. Han heter Roope Hintz. Killen. Är. Glöd. Het.

Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Roope Hintz. Roope Hintz. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Så här går det: St. Louis Blues vidare med 4–3 i matcher.

I grundserien: 3–0 i matcher till Sharks. Målskillnaden 14–9.

Utgångsläget: Colorado sopade undan västra konferensens grundserieetta Calgary utan större problem. Och har fått vila i en vecka.

Slutspelsplatsen säkrade Avalanche så sent att det inte blev tid över för att ladda om innan serien mot Flames inleddes. Nu har laget fått suga på framgångskaramellen i några dagar och sätta upp en ny målsättning. Ribban lär vara placerad högt.

San José Sharks i sin tur får ingen tid alls för att förbereda sig inför andra omgången. Med tio minuter kvar av match sju natten mot onsdag var Sharks totalt uträknade.

Säsongen var i princip slut, men sen slog verkligheten en kullerbytta. Eller egentligen många – och nu väntar första matchen mot Colorado. Tur för San José är det i alla fall att andra omgången börjar i samma hall där den första omgången slutade.

Därför vinner San José: Hur kan ett lag inte vinna efter den osannolika vändningen mot Vegas? Speciellt då som säsongen borde ha tagit slut för Sharks del redan i föregående match. Så mycket bättre var Golden Knights hemma i drabbning nummer sex.

Men vidare tog sig San José och med en känsla av att laget består av individer som kan gå på vatten. Självförtroendet efter vändningen skall räcka till för att skuffa ett snöskred tillbaka uppför berget.