Nellie flyttade till Stockholm för att satsa fullt ut på musiken

Nellie Fors är bekant för Vegatoppens lyssnare. Hennes tidigare låtar har alltid klarat sig bra på den finlandssvenska hitlistan. Nu är det en mognare Nellie vi möter. En artist som satsar allt på musiken.

- Jag har nyligen flyttat till Stockholm för att studera vid Kulturama och singer/songwriterutbildningen. Det är otroligt spännande och hittills har jag inte ångrat att jag flyttat från Vasa, berättar Nellie.

Utbildningen riktar sig till den som är sångare och skriver egna låtar och som också vill lära sig grunderna inom musikproduktion.

- Utbildningen ger mig verktyg att lättare förverkliga mina idéer, förklarar hon.

Vem är Nellie? Nellies heter Nellie Fors och kommer från Vasa men är nu bosatt i Stockholm

Studerar musik vid Kulturama

Första låten You're a star har spelats nästan 580 000 gånger på Spotify

Aktuell med låten Mommy just let me fly

Att flytta till Stockholm för att studera musik har länge varit en dröm för Vasatjejen.

- Det finns så mycket kunskap inom popmusiken där och visst är det en härlig stad med en spännande puls, säger Nellie.

Låten Mommy just let me fly skrev hon strax före hon flyttade till Stockholm.

- Det är en ganska känslofylld låt med ett djup. Låten betyder väldigt mycket för mig och det hoppas jag lyssnaren hör.

Planen är att fortsätta skriva eget material.

- Jag kommer även att uppträda under kommande året ett antal gånger. Jag hoppas Vegatoppens lyssnare gillar låten och vill höra mera musik av mig, avslutar Nellie.

Vill du rösta på Nellie och låten Mommy just let me fly så kan du göra det här.