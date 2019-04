Philip Järvenpää fortsätter att övertyga på Vegatoppen - rösta här!

Inget verkar stoppa Philip Järvenpää som funnits på den finlandssvenska hitlistan sedan början av november 2018. Hur kommer det att gå för veckans nya utmanare, Sune Huldin och Nellie?

Philip Järvenpää fortsätter som etta på Vegatoppen med In the real world. Däremot säger vi farväl till både Boris Bäcklund samt Elisabeth Ehrnrooth som inte fick tillräckligt många röster och därmed får lämna Vegatoppen för den här gången.

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Sune Huldin utmanar med låten Glas och Nellie utmanar med Mommy just let me fly.

Här kan du läsa mera om veckans utmanare Sune Huldin och Nellie.

1. (1) Philip Järvenpää / In the real world: 17.8 %

2. (ny) Susann Sonntag / Sing for me: 16.7 %

3. (2) Tombstone / Blood diamond: 13.6 %

4. (4) Tomas Fantz / Tårar i ett regn: 10.2 %

5. (6) Temple of the stars / Nightspirit: 9.7 %

6. (8) Tom Håkans / Vinterdrömmar: 8.6 %

7. (ny) Charlotta Kerbs feat. Es-Ow Diato / We walk together: 8.3 %

8. (3) Jessica Riippa feat. IK Myran / Steady rise: 7 %

---------------------------------------

9. (7) Boris Bäcklund / Där näckrosen blommar: 6.2%

10. (5) Elisabeth Ehrnrooth / Where does the love go: 1.9 %

Rösta på Vegatoppen vecka 17 här:

Philip Järvenpää / In The Real World Susann Sonntag / Sing for me Tombstone / Blood diamond Tomas Fantz / Tårar i ett regn Temple of the stars / Nightspirit Tom Håkans / Vinterdrömmar Charlotta Kerbs feat. Es-Ow Diato / We walk together Jessica Riippa feat. IK Myran / Steady rise Sune Haldin / Glas Nellie / Mommy just let me fly Skicka

Resultaten från Vegatoppen vecka 17 presenteras i Yle Vega torsdag 2.5.2019 med start kl.18.03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister. Listan kan du också höra i Yle Vega måndagar kl. 21.03. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17.30.

Röstningen avslutas natten mellan tisdag och onsdag.