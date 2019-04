SAS-piloter strejkar och endast 30 procent av flygen lyfter – nu ställs också flyg från och till Finland in

Bild: Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Ett SAS-plan närmar sig London-Heathrow flygplats i juli 2017. Bild: Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Vid förhandlingar i Sverige, Danmark och Norge har SAS-piloterna tackat nej till ett medlingsbud i tvisten om bland annat högre löner. Nu strejkar cirka 1 500 piloter och omkring 170 000 resenärer kan drabbas, meddelar Svensk Pilotförening (SPF).

Enligt medlingsbudet skulle piloterna ha löneökningar på 2,3 procent och ett arbetsschema med bättre förutsägbarhet.

Strejken innebär att inrikes-, Europa- och långdistansflyg ställs in. Det är piloter från Sverige, Norge och Danmark som strejkar. Det är 70 procent av flygen som ställs in.

På torsdagen ställde SAS in 205 avgångar och på fredagsmorgonen ställdes ytterligare 110 avgångar in. Senare på fredagsmorgonen meddelade SAS att det handlar om totalt 673 flygningar som ställs in på fredagen.

Majoriteten av SAS flygningar till och från Finland borde inte påverkas av strejken eftersom de sköts av underleverantörer till SAS.

– Åtminstone en del av avgångarna från Finland och flygen som återvänder till Finland går på morgonen, lyder orden från SAS.

Senare på fredagsmorgonen meddelade ändå Finavia att två tur-och-returflyg mellan Stockholm Arlanda och Helsingfors-Vanda flygfält ställs in. Det handlar totalt om fyra eftermiddagsflyg.

Ett av de inställda flygen. Inställt flyg p.g.a. SAS strejk. Bild: Skärmdump / Finavia

Förhandlingar sedan mars

Svensk Pilotförening skriver i ett pressmeddelande att flygningar som utförs av SAS samarbetspartners alltså inte omfattas av strejken. Det motsvarar ungefär 30 procent av samtliga avgångar.

Förhandlingar har pågått sedan mars och i slutskedet har man fått hjälp av externa medlare.

Piloterna håller fast vid sitt krav på 13 procents löneökningar. Strejken bröt därmed ut vid midnatt på torsdag svensk tid, det vill säga klockan 1 natten till fredag finsk tid.

SAS är beredda att fortsätta förhandla, men kraven skulle få mycket allvarliga konsekvenser för företaget om de uppfylldes. ― Karin Nyman, kommunikationsdirektör på SAS

SAS hoppas på att nå en överenskommelse så snabbt som möjligt för att få slut på strejken.

– Det är djupt olyckligt att den här pilotkonflikten drabbar våra kunder. SAS är beredda att fortsätta förhandla, men kraven skulle få mycket allvarliga konsekvenser för företaget om de uppfylldes, säger Karin Nyman, kommunikationsdirektör på SAS, i pressmeddelandet.

– Pilotföreningarna har trots det valt konflikt. Vår prioritering nu är att ta hand om passagerarna och i denna stund gör väldigt många medarbetare på SAS allt de kan för att hjälpa våra drabbade kunder.

SAS skriver att de som har en flygning bokad ska först kontrollera om flygningen berörs av strejken genom att besöka sas.se/storningar.

Flygbolaget kommer att skicka uppdateringar via SMS och e-post till de passagerare som berörs. SAS webbsidor uppdateras också.

Artikeln uppdaterades 26.4.2019 kl. 04.47 med mer information och kl. 07.49 med information om att flyg mellan Stockholm och Helsingfors ställs in.