Bjässen från Soklot började egentligen träna på gym för att gå ner i vikt – "nybörjaren" Robert Gleisner VM-debuterar i styrkelyft, men ambitionsnivån är skyhög

"For the grace, for the might of our lord,

For the home of the holy,

For the faith, for the way of the sword,

Gave their lives so boldly"

När Robert Gleisner började träna på gym var syftet enkelt: han ville gå ner i vikt. Med bakgrund inom motorsport hade motionens del av vardagen minskat och under åren 2015 och 2016 var fokus på en lättare kropp.

Men sen hände något.

– Många av mina nuvarande klubbkamrater sporrade mig att börja med styrkelyft. I början av 2017 fick jag min licens och började träna målmedvetet med ett program och den 6 maj 2017 gjorde jag min första tävling, avslöjar Gleisner.

I den första tävlingen ville han egentligen nå kvalresultatet för FM på 630 kilogram i totalvikt, något han gjorde med 40 kilograms marginal.

Det ena gav det andra, hungern växte i Soklotsonen och i början av 2019 vid FM gick han redan in på ett nytt hundratal då han knep FM-silver med resultatet 805 kilogram (knäböj 305,0 + bänk 192,5 + marklyft 307,5).

– Det var kanske först och främst känslan av att lyfta något riktigt tungt som drev mig i början, lite manligt tänk på det viset. Dessutom är det en otrolig kick att kunna öka på vikterna på stången hela tiden, det är charmen. Man blir både bättre och starkare, filosoferar han.

Resultatet vid FM-tävlingarna i mars öppnade också dörren till en landslagsplats och en VM-medverkan i juni. Ett VM där han vet sin nivå.

Kampen om medaljer kommer att gå på helt andra nivåer än den som Gleisner befinner sig på, men det är inget som oroar Nykarleby Kraftklubb-lyftaren.

Han har ett annat mål.

– Att få dra på sig landslagsdräkten och få lyfta och ha roligt på scenen i Helsingborg är otroligt viktigt. Det finns inte ens en tanke på medaljer ännu i år, inte en chans, men stämningen och lärdomarna ser jag mest fram emot.

– Det finns folk i startfältet som ligger på samma kapacitet som jag, och då tävlar vi mot varandra. Där finns ändå världens bästa lyftare, det känns svårt att förstå att man själv också skall åka dit, säger Gleisner.