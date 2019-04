Fem fruktansvärt stora företag – varför ska vi bry oss om deras resultat?

Apple, Microsoft, Amazon, Facebook och Google – en handfull amerikanska företag som har sträckt sina tentakler långt utanför den traditionella bekvämlighetszonen. När de presenterar sina kvartalsrapporter påverkas ekonomin också i Finland.

När världens största bolag kommer med sina kvartalsrapporter rör det om i börserna världen över.

Inom några dagar kommer många av de största bolagen i världen att presentera sina siffror för årets första kvartal.

Fem av dessa är Facebook, Microsoft, Apple, Amazon och Alphabet (bolaget bakom Google).

De rör sig inte bara på hemmamarknaden i USA, de jobbar för att komma åt alla små skrymslen i världsekonomin.

Jukka Oksaharju, aktiestrateg vid Nordnet, förklarar varför också småsparare borde bry sig om giganternas ekonomi.

– De här företagens framtida tillväxtfokus är bortom de traditionella branschgränserna. Nästan alla företag på den finländska börsen konkurrerar åtminstone i någon mån med de fem företagen, säger Oksaharju.

De här fem, Facebook, Apple, Amazon, Alphabet och Microsoft, hör alltså till de absolut största bolagen i världen mätt i hur mycket deras aktier är värda – lite beroende på när och hur man räknar.

Microsoft har redan presenterat sin kvartalsrapport för årets första kvartal (eller tekniskt sett företagets tredje kvartal, beroende på hur företagets räkenskapsår räknas).

Rapporten visar bättre siffror än förväntat, med en omsättning på 30,6 miljarder och en vinst på 8,8 miljarder dollar.

Siffrorna fick företagets aktievärde att studsa upp och Microsoft var för första gången värt en biljon – alltså tusen miljarder dollar – en kort stund på torsdagen.

Det här är ett värde som Apple och Amazon har lyckats med tidigare, men värdet på de här bolagen har sjunkit sedan dess.

Det är inte längre operativsystemet Windows som är huvudmotorn i Microsoftskutan, det är i stället bolagets molntjänster – alltså program och lagringsutrymme på nätet – som står för framtidspotentialen.

Facebook hostar däremot en aning.

Bolaget gör en vinst på 2,4 miljarder dollar, vilket är kraftigt nedåt. Det beror på att företaget har satt tre miljarder dollar åt sidan – för säkerhets skull – eftersom man förväntar sig stora böter för att ha sålt ut användardata utan lov.

Placerarna har ändå lajkat Facebooks siffror. Jukka Oksaharju säger att placerare hellre tittar på siffrorna för omsättningen, drygt 15 miljarder dollar.

Den siffran var lite bättre än väntat och aktiekursen steg kraftigt när börsen öppnade efter kvartalsrapporten.

Aktiepriset ligger ändå fortsättningsvis en bra bit efter toppnoteringen den 25 juli 2018, det vill säga dagen innan Facebook gjorde en störtdykning och aktien tappade en femtedel av sitt värde.

Det var den då aktuella kvartalsrapporten som fick företaget att tappa 119 miljarder dollar i värde på ett dygn, ett rekord för företag på den amerikanska börsen.

I natt kom Amazons resultat, det visar en stark tillväxt.

Omsättningen är nästan 60 miljarder dollar och vinsten, 3,7 miljarder, är mer än dubbelt mer än under första kvartalet i fjol. Analytikerna kunde förutspå en god omsättning, men vinsten blev bättre än väntat.

Värdet på Amazons aktie har hunnit stiga med över 26 procent i år, men Jukka Oksaharju förklarar att Amazons marknadsvärde handlar mindre om vad som har hänt – och mer om vad man tror att kommer att hända.

Amazons marknadsvärde korrelerar inte direkt med aktuella resultat, det handlar snarare om den långsiktiga tillväxtpotentialen.

Amazon är ett företag som satsar på nya landvinningar, där bland annat köpet av matvarukedjan Whole Foods för snart två år sedan kan ses som ett exempel.

Det är långt ifrån den ursprungliga affärsidén, det vill säga att sälja böcker över nätet.

Nästa vecka är det dags för Apple och Alphabet (bolaget som äger Google) att presentera sina resultat.

Oksaharju beskriver Apples ekonomi som skörast bland de stora bolagen eftersom bolaget förlitar sig på att kunderna håller sig till bolagets apparater och därtill hörande tjänster – alltså bolagets eget ekosystem.