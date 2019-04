Filmrecension: Teen Spirit – X-factor, Voice och Idoldrömmen personifierad

Fråga: Vad gör en sjuttonåring med invandrarbakgrund och sångbegåvning för att hitta rätt i livet? Svar: Hen deltar i en talangtävling för att bli en hit.

Det finns mängder av genrer som funnit sig väl tillrätta i youtubevärlden. Genrer som fungerar bra i form av korta klipp. Hit hör framträdanden inom ramen för olika talangtävlingar.

På fem minuter kan man ta del av en snyggt upplagd dramaturgisk båge som i bästa fall innehåller en bred känsloskala. Från nervositet till eufori.

Finsk stjärnglans. Sara Aalto deltog i brittiska X-factor 2016. Saara Aalto under finalen av The X Factor 2016

Upplägget kan se ut lite hur som helst. Till exempel såhär: en medelålders tant stiger upp på scenen och slår knock out på både publik och expertjury så fort hon öppnar munnen.

En gullig fyraåring gör samma sak.

Med samma låt. Typ.

Det är den här ”från larv till fjäril”-trenden Teen Spirit spinner vidare på. Och den gör det skickligt.

Upplägget

Sjuttonåriga Violet (Elle Fanning) har det inte lätt. Hennes pappa stack för länge sedan och hennes polska mamma (Agnieszka Grochowska) sliter för att kunna hålla kvar lantgården de bor på.

Eftersom mammas inkomster inte räcker långt måste Violet varva skolarbetet med extraknäck som servitris.

Det finns egentligen bara två ljuspunkter i tillvaron; gårdens häst och scenen på den lokala puben. Bägge representerar frihet och en väg bort.

Och en kväll sitter en potentiell nyckel till frihet i publiken – en äldre man (Zlatko Burić) med sjabbigt yttre, men vackert inre.

Shaken and stirred. Vlad (Zlatko Burić) har sett bättre dagar, men tror sig kunna hjälpa Violet. Managern Vlad vid bardisken. Bild: Parisa Taghizadeh

Med en lovande operaframtid bakom sig lovar Vlad att hjälpa Violet när Englands största talangtävling landar i lilla Isle of Wight.

Ny regissör

Med Teen Spirit regidebuterar skådespelaren Max Minghella (son till regissören Anthony ”The English Patient” Minghella) och det är inget fel på hans ansats.

Det är fullt förståeligt att han fått La La Land-producenten Fred Berger och Billy Elliot-stjärnan Jamie Bell att ställa upp som producenter.

Filmen är karg och ruffig på ett sätt som gör att den känns betydligt mera äkta än många andra tonårsdramer i samma genre.

Här finns ingen pastellig gullighet – istället är miljön sliten och personerna målade med murriga färger.

Violet tar inte lätt på motgångar. En besviken Violet med mascaran rinnande. Bild: Parisa Taghizadeh

Mot all denna grådaskighet avtecknar sig musiken sällsynt väl. Plötsligt tycker man sig se hur tonerna bokstavligen lyser upp mörkret. Hur de lyfter Violet in i en annan dimension.

In i en värld där allt är möjligt.

Nygammal stjärna

När det gäller huvudrollsinnehavaren Elle Fanning skulle man gärna använda det tacksamma uttrycket ”a star is born” - men eftersom hon redan har ett femtiotal roller bakom sig är det inte helt sanningsenligt.

Å andra sidan kan man inte tala om annat än stjärnstatus när det gäller en skådespelare som hunnit med en hel Hollywoodkarriär vid tjugoett (!) års ålder.

Hon var bara två då hon fick spela en yngre version av sin syster Dakota Fanning.

En yngre Elle. I Sophia Coppolas Somewhere 2013. Sofia Coppola: Somewhere. Kuvassa Elle Fanning. Bild: Yle Kuvapalvelu

Men när Elle nu ställer sig på scenen som Violet finns det ingenting som skvallrar om ett liv i rampljuset. Hon framstår som just den oslipade diamant hon förväntas föreställa.

Stark och skör. Snygg och språkbegåvad. Extremt språkbegåvad. Ursprungligen från Georgia i USA ror hon iland både en brittisk accent och långa utläggningar på polska.

Därför fungerar det - för både mor och dotter

Även om Teen Spirit är ytterligare en sagovariant av den fula ankungen och askungen så avviker den från den mest upptrampade klichéstigen.

Gammal uppställning, nya val. Ett gäng ungdomar med nummerlappar står uppradade framför talangjuryn. Bild: Parisa Taghizadeh

Här finns ingen tjusig prins, ingen änglalik mamma, ingen extreme make-over av den sjabbige managern.

Här finns en tonåring som har potential, men som gör typiska tonårsmisstag. En stundvis självisk förälder som balanserar på gränsen till bitterhet.

Och en föredetting som söker försoning med sig själv.

Skadskjutna människor som det är lätt att ta till sig. Vare sig man är en medelålders tant som känner tårna börja vippa i takt till Flashdance-introt.

Eller en trettioåring som sjunger med när Violet släpper loss i Robyns Dancing on my own.

Eller en tonåring som förknippar samma låt med Calum Scotts fullträff i Britain´s got Talent 2015.