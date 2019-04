Kompositören Andrea Eklund: “En tråkig låt med dålig text kan räddas med bra ackord och ett snyggt arrangemang”

För den mångsidiga kompositören, musikern och sångaren Andrea Eklund är kombinationen av ackord det avgörande då hon lyssnar till eller skapar musik. Själv trivs hon bäst i gränslandet där olika musikstilar möts.

- Jag brukar säga att jag trivs bäst då jag får ha lite inslag av klassisk musik, folkmusik, filmmusik och populärmusik, säger hon.

Just nu är Andrea Eklund aktuell bland annat med ett jubileumsverk för Florakören som firar sitt 75-årsjubileum i maj och ett annat körverk till den nordiska körfestivalen Norbusang som ordnas i Borgå i juni. Hon är också aktuell som en av de sakkunniga i tv-programmet De Eurovisa som analyserar årets bidrag i Eurovision Song Contest.

I Sverige har Melodifestivalen en otrolig status, jag visste att det var stort men inte så här stort ― Andrea Eklund

Storslagen ballad för symfoniorkester

Om Eklund själv skulle skriva och komponera ett Eurovisionsbidrag skulle det bli en storslagen ballad med intryck från många musikgenrer, allra helst komponerad för en stor symfoniorkester.

- Jag skriver allt mer för orkester. Det skulle vara jättekul att göra ett maffigt orkesterarrangemang som de gjorde på den gamla goda tiden, då skulle jag trivas, säger Eklund.

Att skriva och arrangera för symfoniorkester är något Andrea Eklund i själva verket redan har erfarenhet av.

Hon komponerade musiken, stod för orkestreringen och fungerade som solist i låten Sommarlängtan som är öppningssången till muminfilmen Trollvinter i Mumindalen som hade premiär i december 2017. Tillsammans med 70 andra låtar kvalificerade sången dessutom för en Oscarsnominering i kategorin Bästa originalsång.

- Då man tävlar mot stora Hollywoodproduktioner så är chanserna små att sen verkligen bli nominerad, men det var jättekul att komma med på listan. Det här har sen i sin tur lett till många andra trevliga uppdrag, berättar Eklund.

Andrea Eklund har sin bas i Mariefred utanför Stockholm, men hon reser mycket i sitt arbete som kompositör. Hon har en magisterexamen från anrika Guildhall School of Music and Drama i London. Andrea Eklund står utanför Guildhall school of Music & Drama. Bild: Albert Häggblom

Badmintonracket i stället för gitarr

Vad Eurovision Song Contest beträffar har Andrea Eklund många roliga minnen från barndomen hemma i Närpes där Eurovisionen var ett återkommande inslag. Hon minns Danmarks vinnande bidrag Fly on the Wings of Love från år 2000 då Olsen Brothers vann spektaklet.

- Min kusin och jag tyckte mycket om låten och spelade in en musikvideo till den. Vi klädde ut oss till solisterna, till de två medelålders männen, med kavajer och allt. Vi hade inga riktiga gitarrer så vi tog badmintonracketar och showade på med dem istället. Det var roligt, minns Eklund.

Numera bor Eklund strax utanför Stockholm i Mariefred tillsammans med sin fästman. I år har hon för första gången fått uppleva den svenska Mellofebern på nära håll.

- I Sverige har Melodifestivalen en otrolig status. Jag visste att det var stort men inte så här stort. Där kunde jag gå förbi ett shoppingcenter som skyltade med Mellorea, skrattar Eklund, som också såg den svenska finalen live i Friends Arena där John Lundvik kammade hem segern med Too Late for Love.

I avsnitt 4 av De Eurovisa bedöms följande låtar: SVERIGE - John Lundvik/Too Late for Love

LETTLAND - Carousel/That Night

MOLDAVIEN - Anna Odobescu/Stay

RUMÄNIEN - Ester Peony/On a Sunday

SCHWEIZ - Lucca Hänni/She Got Me

ALBANIEN - Jonida Maliqi/Ktheju Tokës

RYSSLAND - Sergei Lazarev/Scream

Hur låter trummorna och basen?

Det är särskilt två saker kompositören Andrea Eklund fastnar för när hon lyssnar till musik. För det första måste kombinationen av ackord vara bra. Sedan följer själva arrangemanget och instrumentationen som måste hålla måttet.

- Jag lyssnar bland annat till trummorna och basen. Finns det häftiga stråkar som tilltalar? En låt som har en dålig text och tråkig melodi kan för mig bli jättebra om ackorden är bra och arrangemanget snyggt, förklarar Eklund.

I det fjärde avsnittet av De Eurovisa får hon analysera, förutom Sveriges bidrag, även det mycket påkostade ryska bidraget. Bägge låtarna uppfyller Eklunds kriterier och får således godkänt med råge.

- Båda länderna använder sina tre minuter väldigt väl. Låtarna är väldisponerade, väl uppbyggda, har bra ackord, bra arrangemang och bra sångare, analyserar Eklund.

Andrea Eklund här tillsammans med programledarna för De Eurovisa, Johan Lindroos och Eva Frantz. Andrea Eklund, Johan Lindroos och Eva Frantz Bild: Barbro Ahlstedt

Del 4 av De Eurovisa sänds fredagen den 26 april i Yle Fem kl. 18:30 och i TV2 kl. 21:50. Programmet kan också ses på Arenan

Följ också De Eurovisa på Facebook, Twitter och Instagram.

Du får gärna använda hashtaggen #deeurovisa om du pratar om programmet på sociala medier.