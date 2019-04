SDP:s Antti Rinne är regeringssonderare – de här frågorna ska fånga partiernas politiska värderingar

Frågorna är fritt översatta från finska till svenska av redaktionen på Svenska Yle Nyheter.

1. Koldioxidneutral och ett säkert Finland för mångfald

a) Förbinder ni er till att stoppa den globala uppvärmningen till 1,5 grader på global nivå? Förbinder ni er till att Finland är koldioxidneutralt år 2035 och därefter snabbt ytterligare minskar på koldioxidutsläppen?

b) Vilka åtgärder anser ni att behövs i kampen mot klimatförändringen inom olika delar av samhället?

c) Vad ser ni som viktiga sätt för att skydda och förbättra naturens mångfald?

2. Finland är till sin storlek större i världen

a) Hur borde Europeiska unionen utvecklas? Vad är de viktigaste målen inför Finlands EU-ordförandeskap?

b) Är ni beredda att stödja linjen i den senaste utrikespolitiska redogörelsen?

c) Vilken roll ska Europa ha i samarbetet med Afrikanska unionen och dess medlemsstater när det gäller utvecklandet av Afrika?

d) Godkänner ni målet att höja biståndsanslagen med 0,7 procent av BNP? Inom vilken tidsram ser ni att det här är möjligt att förverkliga?

3. En säker rättsstat

a) Beskriv hur ni uppfattar Finland som rättsstat och vilka sätt det finns att förstärka den. Hur skulle ni främja mänskliga rättigheter i Finland? På vilka sätt är ni beredda att utveckla nationalspråkens roll i Finland?

b) Hur skulle ni karakterisera kvaliteten på lagberedningen och är ni redo att godkänna lagberedning som grundar sig i kommittéer?

c) Vad är riskfaktorerna beträffande den interna säkerheten och hur skulle ni förstärka den inre säkerheten?

d) Är ni redo att stödja den försvarspolitiska linje så som den presenteras i de senaste redogörelserna ?

4. Ett livskraftigt Finland

a) Ser ni att Finland genom klimatförändringar och andra megatrender kan bygga upp en ny, hållbar exportdriven tillväxt? Ser ni att det är nödvändigt att Finland utarbetar en gemensam strategi för att säkra den ekonomiska tillväxten och en hållbar utveckling? Vad skulle vara de viktigaste åtgärderna?

b) Vilka åtgärder borde vidtas för att utveckla storstadsområdet, växande stadsregioner, regionala centrala och glesbygsområden?

c) Hur skulle ni säkerställa upprätthållandet och utvecklandet av Finlands transportinfrastruktur? Vad är er modell för att utveckla finansieringen?

5. Ett Finland med arbetsmarknad baserad på förtroende och jämställdhet

a) Hur skulle ni utveckla arbetslivet och regleringen av arbetslivet i samarbete med arbetsmarknadsparterna? Godkänner ni att förändringar gällande minimikraven i arbetslivet görs utgående från rådande lagstiftning.

b) Hur skulle ni reformera familjeledigheterna?

c). Vilka är de centrala åtgärderna för att uppnå en jämställd lönenivå mellan män och kvinnor?

6. Ett ekonomiskt hållbart Finland

a) På vilket sätt skulle ni säkra att sysselsättningsgraden stiger klart över 75 procent unde 2020-talet?

b) Beskriv de faktorer som ska säkra hållbarheten i den offentliga ekonomin, framför allt med tanke på befolkningsutvecklingen.

7. Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland

a) Hur skulle ni stärka den service som välfärdssamhället erbjuder och garantera sådana förmåner som ger människor en utkomst. Beskriv i synnerhet hur ni skulle gå till väga för att stärka servicen och garantera utkomsten för den äldre befolkningen. Vilka åtgärder föreslår ni för att råda bot på barnfattigdomen?

b) Hur skulle ni finansiera den välfärdsservice som beskrivs ovan?

c) Vilka faktorer anser ni att bidrar till ojämlikhet i det finländska samhället och hur skulle ni minska på ojämlikheten?

8) Kunskapens, bildningens och innovationernas Finland

a) Håller ni med om att man måste investera i utbildning, innovation, forskning och infrastruktur för att säkerställa den ekonomiska tillväxten? Vilka konkreta åtgärder föreslår ni?

b) Håller ni med om behovet av att varje given årskull bör få minst andra stadiets examen?

c) Hur skulle ni garantera att varje medborgare utbildas och fortbildas under hela sin arbetskarriär?

d) Hur skulle ni främja kulturens ställning Finland?

9)Att totalreform av hela socialskyddet förutsätter att den genomför under flera på varandra följande mandatperioder. Är ni beredda att slå samman flera förmåner och godkänna en enhetlig nivå på dessa förmåner så att förändringen ökar sysselsättningen, höjer utbildningsnivån, minskar fattigdomen och ojämlikheten samt ökar den samhälleliga delaktigheten.

10) Presentera vilka era utgångspunkter är för social- och hälsovårdsreformen?

