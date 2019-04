Postapokalyptisk science fiction hjälper oss att överleva

Hur kommer vår värld att se ut efter katastrofen, efter apokalypsen, då kärnvapenkrig, klimatförändringen, virus, en meteor eller massvält har gjort att samhället fallit samman?

Kommer världen att se ut som i Hungerspelen, The Walking Dead, Vägen, The Handmaid's Tale eller som i Star Trek?

- Jag tror att vi alla är fascinerade av tanken på jordens undergång, ”The End of Time”, och vi använder oss mycket av litteratur och kultur för att försöka förutspå framtiden, säger doktoranden Petter Skult.



Petter Skult. Petter Skult, en man med galsögon, mustasch och skägg, tit Bild: Linus Hoffman/Yle

I sin doktorsavhandling visar han att det finns en stor mängd böcker och filmer inom postapokalyptisk science fiction som vi borde läsa och se, för att bättre förstå de utmaningar vi står inför och för att kunna välja rätt väg i framtiden.

Skult säger att framtiden inte behöver vara elände och dystopi, utan postapokalyptisk litteratur handlar om en tid då inget nytt samhälle ännu har skapats.

- Jag läste nyligen en Facebookpostning om klimatförändringen. Den började ungefär med orden ”De flesta av oss kommer aldrig att växa upp och överleva till en vuxen ålder”. Men jag tror att det finns mera hopp än så. Det måste finnas något slags hopp, säger Skult.

För det är just det som den postapokalyptiska litteraturen är full av – berättelser om hopp.



Pärmen på boken The Road (Vägen), och en scen ur filmen med samma namn. Pärmen på boken The Road (Vägen), och en scen ur filmen med samma namn

- Mycket av det hoppet kommer från det faktum att den värld som beskrivs, till exempel i Cormac McCarthys Vägen, inte existerar ännu. Vi lever inte i ett postapokalyptiskt samhälle. Det har inte skett någon apokalyps ännu, och det betyder att vi kan förhindra den.

Postapokalyptisk litteratur har sitt ursprung i religiösa berättelser, förklarar Skult, och de förbereder oss för vad som kanske kommer att kunna hända.

- Därför är det naturligt att vi läser sådana berättelser och försöker lära oss någonting av dem, att förbereda oss för något så oerhört som en apokalyps.



Scen ur The Handmaid's Tale. Women dressed as handmaids demonstrated against funding cuts to Planned Parenthood outside the National Capitol in Washington Bild: EPA/JIM LO SCALZO

Skult säger i sin doktorsavhandling att postapokalyptisk litteratur inte ska läsas som försök att förutspå en framtid, utan som en reflektion på samtiden och de problem vi har i dag.

- Författarna kan selektivt bestämma vem som överlever apokalypsen och hur de reagerar på den nya postapokalyptiska verkligheten. Genom sådana överlevare kan författaren föra fram sina egna värden och värderingar.



Petter Skult, en man med glasögon, mustasch och skägg, står på en gågata. Bild: Linus Hoffman/Yle

Det har blivit svårt att prata samma språk då folk har olika åsikter om vilka värderingar, fakta och sanningar de kan acceptera. Men Skult hävdar att postapokalyptisk litteratur ger oss en gemensam grund.

- Om någon beskriver en framtid som är så ohygglig att alla som läser den kan vara överens om att det inte är en framtid vi vill ha, så kan vi, oberoende av var vi står politiskt eller ideologiskt, vara av samma åsikt att vi inte vill ha en sådan apokalyps.

Har vi en gemensam grund att stå på kan vi börja tala om vad vi borde göra för att förhindra en sådan utveckling.

Scen ur Hungerspelen The Hunger Games Mockingjay Part 1, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth Bild: Lionsgate

- I en värld där värderingar dominerar spelar kulturpåverkare en särskilt viktig roll, ifall en ny gemensam värdegrund ska kunna skapas innan det är för sent.

Exempelvis klimatförändringen är en långsam apokalyps som kommer att ske över många decennier. Men den kan vara lättare att förstå inom litteraturen.

- Det är därför det är så viktigt att sådan här litteratur skrivs och läses, säger Skult.

Petter Skult disputerar på lördag den 27 april vid Åbo Akademi med doktorsavhandlingen <em>The End of the World as We Know It: Theoretical Perspectives on Apocalyptic Science Fiction</em>.