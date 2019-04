SAS-strejken fortsätter i Sverige - 70 procent av trafiken ställs in

Pilotstrejken i Sverige fortsätter under veckoslutet, och ytterligare avgångar ställs in i morgon. Cirka 70 procent av all SAS-trafik ställs in.

Pilotstrejken inom SAS går nu in på sin andra dag. Också flera av söndagens flyg ställs in och det drabbar 64 000 passagerare.

Enligt SAS drabbades cirka 72 000 passagerare av strejken under fredagen. I dag handlar det om 34 000 passagerare. Med söndagens passagerare inräknade kommer sammanlagt 170 000 passagerare att drabbas.

I strejken deltar 1 409 piloter från Sverige, Norge och Danmark.

De flyg som utförs av SAS samarbetspartners berörs inte. Strejken drabbar både inrikes-, utrikes- och långdistansflygningar.

Flera resor som bolagets konkurrent Norwegian flyger var i går slutsålda. Biljettpriserna låg hundratals euro över det normala priset.

Ingen lösning i sikte

Parterna i konflikten - flygbolaget SAS och Svensk pilotförening - har inte träffats sedan strejken bröt ut natten mot fredagen.

- Vi har försökt att komma till en lösning sen den 11 mars, men det här är en fråga som har pågått i flera år. SAS har - genom att vägra SAS-piloterna villkor som motsvarar branschen i övrigt i Sverige och Skandinavien - tvingat fram den här strejken, säger Wilhelm Tersmeden, ordförande för SAS-sektionen på Svensk pilotförening till Expressen.

Hittills inga större problem i Finland

SAS trafik på Finland har hittills klarat sig utan större problem eftersom SAS använder underleverantörer i Finlandstrafiken.



