Ebola sprids nu okontrollerat i Kongo - 890 kongoleser har dött

Det nu pågående utbrottet av ebola i de nordöstra delarna av Demokratiska republiken Kongo har hittills dödat 890 personer, sedan början av hösten 2018.

- Det pågående utbrottet i Kongo är inte under kontroll.

Det säger Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare utan gränser i Sverige.

Sjukdomen hade i början av april en spridning som var snabbare än någonsin förr sedan utbrottet startade i nordöstra Kongo i början av hösten.

Inte sedan historiens värsta ebolautbrott i Västafrika 2014-2016, har en ebolaepidemi fortsatt att utvidga sig ännu 8 månader efter att den startat.

- Epidemin är ett enormt orosmoment och dess framfart kommer att vara väldigt svår att kontrollera, säger Jeremy Farrar, chef för den brittiska forskningsstiftelsen Wellcome Trust, i en kommentar till The Telegraph.

Första epidemin mitt i krigszon

Ebolan i Kongo är den första epidemin som sprids i ett område där det pågår en aktiv konflikt. Regeringssoldater jagar nu medlemmar av rebellgruppen ADF som misstänks ha massakrerat 42 bybor nära staden Beni i provinsen norra Kivu Bild: EPA/DAI KUROKAWA

Det som skiljer den här ebolaepidemin från andra är att den härjar mitt i ett konfliktområde med flera rebellgrupper, något som märkbart försvårar arbetet för läkare och sjukvårdspersonal.

Det är svårare för vårdpersonalen att röra sig fritt och lokalbefolkningen som kan bära på smittan flyr för sina liv undan stridigheterna - och samtidigt finns risken att ebolan sprids till nya områden.

Det finns också en allmänt utbredd skepsis och misstänksamhet mot många av behandlingscentren för ebola.

I flera provinser i nordöstra Kongo florerar många rykten om ebolan; allt från att sjukdomen inte existerar till att det är de utländska hjälparbetarna som sprider ebola.

Flera attacker av lokala milisgrupper har utförts mot ebolaklinikerna. Två av attackerna riktades den här vintern mot behandlingscentra som drevs av Läkare utan gränser.

Förra veckan dödades en av WHO:s läkare, Richard Valery Mouzoko Kiboung, när han deltog i ett möte på universitetsjukhus i Butembo i nordöstra Kongo.

Exakt vad attackerna beror på är inte känt, förutom att de sannolikt kan kopplas till misstron mot ebolainsatsen - klart är ändå att attackerna mot klinikerna försvårar arbetet för att stävja ebolans spridning.

Anna Sjöbom är medicinsk humanitär rådgivare på Läkare utan gränser i Sverige. Anna Sjöblom är medicinsk humanistär rådgivare på Läkare utan gränser i Sverige. Bild: MSF

Stor oro för de okända smittkedjorna

- Vi kan nu se en väldigt oroväckande trend i några provinser i nordöstra Kongo, under den senaste tiden har 40% av dödsfallen inträffat i samhällen ute i samhället. De som dött har alltså inte sökt vård, vilket är väldigt oroande, för det innebär att det finns många så kallade smittkedjor som är okända.

Det är alltför många dödsfall som vi inte känner till - det här betyder alltså att en stor del av utbrottet sker utanför radarn för den pågående ebolainsatsen ― Anna Sjöblom, sjukskötare

Sjöblom berättar att i 75% av de ovan nämnda nya dödsfallen vet hälsomyndigheterna och organisationer på plats inte vem som smittat vem.

De som dött i ebola hade fått smittan via tills vidare okända ebolafall.

- Det är alltför många dödsfall som vi inte känner till - det här betyder alltså att en stor del av utbrottet sker utanför radarn för den pågående ebolainsatsen. Att vi nu har svårt att följa sjukdomens spridning är väldigt oroande med tanke på framtiden. För att få ebolautbrottet under kontroll måste vi få reda på alla smittkedjor, säger Anna Sjöblom på Läkare utan gränser i Sverige.

En man går förbi en vägg med texten "Stop Ebola" i Liberias huvudstad Monrovia den 6 oktober 2014. Bild: EPA / Ahmed Jallanzo

Under de tre första veckorna i april har Världshälsoorganisationen WHO registrerat 255 nya fall av ebola i två provinser, Ituri och Norra Kivu i nordöstra Kongo.

- Vi har sett att antalet nya fall har ökat ganska signifikant under de senaste veckorna, det här är de på högsta nivåerna sedan början av det här utbrottet i slutet av sommaren.

Tidigt ingripande viktigt



Världshälsoorganisationen fick efter världens hittills värsta ebolaepidemi i Västafrika 2014-2016, hård kritik för att insatsen för att bromsa epidemins spridning inte inleddes tillräckligt effektivt.

11 000 personer dog i ebolaepidemin i Västafrika

Världshälsoorganisationen WHO har under det pågående ebolautbrottet i Kongo haft personal och forskare på plats redan från utbrottets start på hösten, för att så gått det går stävja epidemins framfart.

WHO slog i mitten av april fast att den pågående ebolaepidemin inte i nuläget utgör ett internationelt hot, trots att ebolan sprids lokalt med en oroväckande snabb hastighet.

24 misstänkta fall av ebola har påträffats i Kongo-Kinshasa, 23 på landsbygden och ett fall i storstaden Mbandaka. Bilden är från Liberia år 2014 Bild: EPA-EFE/AHMED JALLANZO

- Den här bedömningen är motiverad på så sätt att det inte finns några fall i grannländerna, men det utesluter inte att en internationell spridning kan ske i framtiden. Framförallt måste både lokala och internationella aktörer göra mer för att göra en bättre kollektiv insats mot epidemin, än vi hittills lyckats med.

Risken att ebolan sprids till grannlandet Uganda är väldigt stor

Misstänksamhet och attacker



Anna Sjöblom, som är utbildad sjukskötare, är särskilt oroad över det på vissa ställen låga förtroendet bland lokalbefolkningen för sjukvårdsinsatserna och för att det förekommer våldsamma attacker mot sjukvårdsarbetare.

Läkare utan gränser drev tidigare under vintern två kliniker i nordöstra Kongo, i städerna Katwa och Butembo.

Bägge kliniker blev utsatta för våldsamma attacker, därför evakuerade Läkare utan gränser sin personal från klinikerna.

Ett av Läkare utan gränsers ebolabehandlingscenter, 2014. Bild Caroline Van Nespen / MSF Läkare utan gränsers ebola centrum i Monrovia, Liberia. Öppnade 17 augusti 2014. Det största ebola centret någonsin. Bild: Caroline Van Nespen / MSF

Frågan inställer sig förstås nu: varför attackerar milisgrupper en klinik som försöker rädda livet på ebolapatienter? Det kan hänga ihop med den misstänksamhet och misstro som finns bland befolkningen.

Enligt en färsk undersökning som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet tror upp till var fjärde invånare i de eboladrabbade städerna Beni och Butembo att ebola inte existerar.

86% av de tillfrågade i de två städerna hade hört ryktet att ebola är ett påhitt.

"Mer samarbete med lokalsamhällen"



En stor utmaning både för lokala hälsomynddigheter och internationella hjälporganisationer är att på ett bättre sätt än nu få med lokalbefolkningen i arbetet mot ebola.

Många av de ebolasmittade personer som klarat sig har räddats av att de fått vård i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet

Ebola är en smittsam sjukdom och den är dödlig. Viruset kan leva upp till tre veckor och är som mest smittsamt i döda kroppar.

Just begravningar är situationer där ebolan kan smitta, samtidigt är en begravning en av de mest känsliga och personliga händelserna för släkt och vänner.

Anna Sjöblom berättar att arbetet mot ebola innebär väldigt mycket annat än vård av insjuknade patienter.

Att informera lokala samfund om säkra begravningar och att undvika hudkontakt med den döda är väldigt viktigt.

- Vi måste arbeta med att minska smittspridningen, att få kontroll på hur utbrottet sprider sig och så jobbar vi med hälsoinformation. Som en röd tråd i allt arbete är att tillsammans med befolkningen komma fram till hur man på bästa sätt kunde förklara vad ebolainsatsen går ut på så att folk verkligen förstår.

- Jag har själv arbetat på ett av ebolabehandlingscentrena i Kivu i nordöstra Kongo. Där gavs bra vård, men centren kan ju för lokalbefolkningen upplevas som slutna fort. Det faktum att många patienter dör kan förstås öka oron kring vad som pågår därinne. Vi behöver utveckla nya vårdformer och arbeta mer ute i samhällena säger Sjöblom.

En stor utmaning i kampen mot ebola är att det inte finns något garanterat läkemedel som botar alla fall av ebola.

Många av de ebolasmittade personer som klarat sig har räddats av att de fått vård i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet.

Det har gjorts flera framsteg i ebolaforskningen under den senaste tiden.

Totalt har över 1700 personer dött i ebola i Kongo Sedan Ebolan upptäcktes första gången i Demokratiska republiken Kongo år 1976 har över 1700 personer dött i den smittsamma virussjukdomen. augusti 2018- april 2019 har 890 dött i ebola under den pågående epidemin i nordöstra Kongo april 2018-juli 2018 dog 33 personer i ebola under den kortvariga epidemin i nordvästra Kongo 1976 - 2014 totalt 794 personer dog i flera epidemier av ebola i Kongo

Ett nytt vaccin på gång



Anna Sjöblom påminner om att det finns ett vaccin som visat sig väldigt effektivt. Över 90 000 personer har vaccinerats i Kongo och de preliminära resultaten är hoppingivande, 97,5 av de som fick vaccinethölls friska och undvek ebolasmittan.

WHO har gett grönt ljus för att vaccinera de mest utsatta pesonerna i riskområdena.

Ebolavaccination Bild: WHO

Mer forskning behövs fortfarande för att vaccinet ska kunna lanseras till den allmänna marknaden.

