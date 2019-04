Finlandssvenska derbyt gav klara signaler – FF Jaro blir att räkna med, Ekenäs IF får svårt att upprepa fjolårssuccén i ettan

Mindre snack och mer verkstad. Surret om att FF Jaro ska tillbaka till ligan må ha tonats ner i Jakobstad, men Jaro ska utmana om tätplatserna i år slår Yle Sportens podd fast. Veckans avsnitt handlar uteslutet om den inhemska fotbollsettan.

Två klubbar med stark finlandssvensk prägel möttes genast i första omgången av division 1. FF Jaro besegrade Ekenäs IF på bortaplan med 2–1.

– Tre år av turbulens har lett till att Jaro känns lite underskattat. Sen Jaro ramla ur ligan så har det hett att ”Vi ska tillbaka”. Det känns som att det snacket har tonats ner en del. Personligen tycker jag att det är helt rätt att det nu är mindre snack och mer verkstad, säger Chriso Vuojärvi.

Antti Koivukangas beskriver åren då sloganen var ”Vi ska tillbaka” som krampaktiga. Nu är det större harmoni i Jaro-familjen.

– Det är inte samma krav nu under Niklas Käcko och Jonas Portin. Ambitionsnivån är fortfarande hög men man har accepterat att man inte längre är det där tidigare ligalaget. I stället är man ett bra lag i division 1 på en ny grund som på lång sikt kan ge ligastatus igen.

Större realism i Jakobstad

Segern i premiären mot EIF gav mersmak, men Koivukangas poängterar att det finns en annorlunda realism nuförtiden.

– Man blir inte ett ligalag så där bara. KPV och HIFK var riktigt bra lag i division 1 i fjol. Men jestas vad de får det svettigt i ligan i år.



EIF-Jaro. Bild: Patric Westerlund / Yle

Vuojärvi räknar med att Jaro ska ha goda chanser att utmana om första och andra platsen, även om AC Oulu är storfavorit till avancemang.

– Frågan är vem som gör målen. Försvaret känns stabilt.

Jaros kriskommunikation fungerade

Jaro fick också ovälkommen publicitet under öppningsomgången. En av lagets supportrar skämde ut sig genom att ropa rasistiska glåpord.

Domaren avbröt matchen och anhängaren tvingades lämna arenan.

– Lyckligtvis går allt rätt i eftermälet. Det är väldigt starkt av domaren att ta tjuren vid hornen. Sedan tar Jaro väldigt tydligt tag i det. Lagledaren talar med klacken och föreningens kriskommunikation fungerar då man tar kraftigt ställning mot rasism och diskriminering efter incidenten. Det enda felet görs av den ena idioten, säger Koivukangas.

Frågan är vad som sker härnäst. På sociala medier och på diskussionsforum har det diskuterats om Jaro kommer att bestraffas.

Vuojärvi är inte redo att gå så långt. Än.

– Rasisten ska naturligtvis bestraffas. Personligen tycker jag att han mycket väl kunde portas från Jaros matcher på livstid. För att statuera exempel.

– Däremot tycker jag inte att Jaro eller nån annan klubb i ett snarlikt läge ska bestraffas. Om vi talar i fotbollstermer så skulle jag nu ge en muntlig varning. Om det sker igen har förbundet många verktyg att ta till. Allt från böter till matcher inför tomma läktare.

Turbulent försäsong i Ekenäs

Ekenäs IF:s fjolår var en succé. Laget tog sig till semifinal i finska cupen och kämpade om avancemang ända in i kaklet.

– Jag tror det är roligare för alla involverade att EIF spelar i ettan än i ligan. Det är i snitt roligare att ta poäng än att vara slagpåse, vilket jag tror att klubben skulle vara i ligan. Lägg sen till alla krav på infrastruktur så blir ligaspel i Ekenäs en svårlöst ekvation, säger Vuojärvi.

Koivukangas tror inte att Ekenäs IF når liknande höjder som i fjol. På grund av många olika orsaker.

– Laget har byggts så himla sent. Spelare har kommit in på löpande band. Tränarduon kom väldigt sent till Finland. Det har varit bråttom och det har varit turbulent och allt det skvallrar om att det blir svårt att upprepa fjolårsbragden, säger Koivukangas och tillägger att EIF inte rosade marknaden i cupen i år.



Ekenäs IF

Vuojärvi påpekar att EIF dessutom tappat en del av fjolårets nyckelspelare. Som Jacob Bushue, Atte Sihvonen och Johan Estlander.

– Men det är en heder för alla inom Ekenäsfotbollen att EIF etablerat sig som ett stabilt division 1-lag. Fotbollsettan är trots allt Finlands fjärde största idrottsserie räknat i publiksnitt.

Vad handlar det om?

Yle Sportens podd: Koivukangas & Vuojärvi produceras av redaktionen och det är främst Antti Koivukangas och Christian Vuojärvi som håller i snacket.

Vissa vecka medverkar dessutom en gäst – antingen från redaktionens egna led eller från andra håll från idrottsvärlden.

Poddens utgivningsdag är måndag och den finns tillgänglig på Yle Arenan, iTunes och också på Spotify.

